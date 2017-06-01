 فضيحة جنسية خلال رمضان بمدينة طنجة: ضبط سيدة متزوجة وهي تمارس الجنس مع ابن خالتها..وها شنو وقع ليهم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. الأمن الإقليمي بالحسيمة يكشف حقيقة دهس سيارة أمن لأحد المحتجين بإمزورن | بوليتيك

عاجل.. الأمن الإقليمي بالحسيمة يكشف حقيقة دهس سيارة أمن لأحد المحتجين بإمزورن

عاجل:الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يحل بالمغرب | بوليتيك

عاجل:الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يحل بالمغرب

هذه حقيقة هروب محامية بمحاضر قضية الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

هذه حقيقة هروب محامية بمحاضر قضية الزفزافي ورفاقه

عاجل و بالفيديو..الملك محمد السادس يستقبل رئيس فرنسا في هذه اللحظات بمطار الرباط-سلا | بوليتيك

عاجل و بالفيديو..الملك محمد السادس يستقبل رئيس فرنسا في هذه اللحظات بمطار الرباط-سلا

فيديو يثر غضب المغاربة..شاب مغربي بوجه مكشوف يدخن علنا نهار رمضان | مجتمع

فيديو يثر غضب المغاربة..شاب مغربي بوجه مكشوف يدخن علنا نهار رمضان

عاجل وبالصور.. هذا هو الحكم الصادر في حق رفاق الزفزافي على خلفية أحداث الحسيمة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. هذا هو الحكم الصادر في حق رفاق الزفزافي على خلفية أحداث الحسيمة

فيديو شفار شفر 2000 درهم ملي شدوه سخف ليهم..شاهد ماذا وقع | مجتمع

فيديو شفار شفر 2000 درهم ملي شدوه سخف ليهم..شاهد ماذا وقع

بالفيديو:الدارالبيضاء تحتضن أكبر مهرجان فني يوليوز المقبل | بووز

بالفيديو:الدارالبيضاء تحتضن أكبر مهرجان فني يوليوز المقبل

إطلاق موقع إلكتروني جديد خاص بمشروع الخط فائق السرعة طنجة البيضاء | اقتصاد

إطلاق موقع إلكتروني جديد خاص بمشروع الخط فائق السرعة طنجة البيضاء

المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

فضيحة جنسية خلال رمضان بمدينة طنجة: ضبط سيدة متزوجة وهي تمارس الجنس مع ابن خالتها..وها شنو وقع ليهم

بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 17:32 فضيحة جنسية خلال رمضان بمدينة طنجة: ضبط سيدة متزوجة وهي تمارس الجنس مع ابن خالتها..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق
فضيحة جنسية خلال رمضان بمدينة طنجة: ضبط سيدة متزوجة وهي تمارس الجنس مع ابن خالتها..وها شنو وقع ليهم
اهتزت منطقة بني مكادة بمدينة طنجة، أمس الثلاثاء، على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، بطلتها سيدة متزوجة تم ضبطهما رفقة قريبها متلبسين بممارسة الجنس داخل منزل زوجها الغائب.

"شوف تيفي":

اهتزت منطقة بني مكادة بمدينة طنجة، أمس الثلاثاء، على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، بطلتها سيدة متزوجة تم ضبطهما رفقة قريبها متلبسين بممارسة الجنس داخل منزل زوجها الغائب.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن الأمر يتعلق بسيدة متزوجة أم لأربعة أطفال، ضبطتها شقيقة زوجها وهي متلبسة بممارسة الجنس مع ابن خالتها، لتسارع إلى إبلاغ شقيقها والمصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، وقامت باعتقالهما.

وأضاف المصدر ذاته أن الزوجة وعشيقها، اعترفا خلال التحقيق معهما بوجود علاقة جنسية غير شرعية بينهما، ليتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، قبل تقديمها غدا الخميس إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة بتهمة الخيانة الزوجية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي طنجة سيدة متزوجة الحراسة النظرية ممارسةو الجنس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وبالصور.. هذا هو الحكم الصادر في حق رفاق الزفزافي على خلفية أحداث الحسيمة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. هذا هو الحكم الصادر في حق رفاق الزفزافي على خلفية أحداث الحسيمة

خطير.. حضيو شنو كتاكلو: العثور على رأس حمار.. وشكوك حول بيع لحمه خلال شهر رمضان ببرشيد | حوادث و حقوق

خطير.. حضيو شنو كتاكلو: العثور على رأس حمار.. وشكوك حول بيع لحمه خلال شهر رمضان ببرشيد

مثير ولا يصدق.. مضاربة خايبة وسط مسجد بمدينة تطوان خلال صلاة الفجر و هاشنو وقع | حوادث و حقوق

مثير ولا يصدق.. مضاربة خايبة وسط مسجد بمدينة تطوان خلال صلاة الفجر و هاشنو وقع

مؤلم.. شوفو شحال مات من واحد بسبب حوادث السير بالمغرب في أسبوع واحد خلال شهر رمضان | حوادث و حقوق

مؤلم.. شوفو شحال مات من واحد بسبب حوادث السير بالمغرب في أسبوع واحد خلال شهر رمضان

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مراسم استقبال الملك محمد السادس للرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون | قنوات أخرى
منذ 1 دقيقة

مراسم استقبال الملك محمد السادس للرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون

لحظة استقبال الملك محمد السادس الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون بالرباط | قنوات أخرى

لحظة استقبال الملك محمد السادس الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون بالرباط

الجزيرة : المغرب بلد مهم قادر على لعب دور الوساطة في الأزمة الخليجية بسبب إستقلاله السياسي... | قنوات أخرى

الجزيرة : المغرب بلد مهم قادر على لعب دور الوساطة في الأزمة الخليجية بسبب إستقلاله السياسي...

في ليالي رمضان ..شوفو الشيشة و الراقصات و الحيحة فـكورنيش عين الذئاب | خارج البلاطو

في ليالي رمضان ..شوفو الشيشة و الراقصات و الحيحة فـكورنيش عين الذئاب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. الأمن الإقليمي بالحسيمة يكشف حقيقة دهس سيارة أمن لأحد المحتجين بإمزورن | بوليتيك
منذ 6 دقائق

عاجل.. الأمن الإقليمي بالحسيمة يكشف حقيقة دهس سيارة أمن لأحد المحتجين بإمزورن

عاجل:الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يحل بالمغرب | بوليتيك

عاجل:الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يحل بالمغرب

هذه حقيقة هروب محامية بمحاضر قضية الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

هذه حقيقة هروب محامية بمحاضر قضية الزفزافي ورفاقه

عاجل و بالفيديو..الملك محمد السادس يستقبل رئيس فرنسا في هذه اللحظات بمطار الرباط-سلا | بوليتيك

عاجل و بالفيديو..الملك محمد السادس يستقبل رئيس فرنسا في هذه اللحظات بمطار الرباط-سلا

﻿ ﻿
اليوم 04:52 GMT

عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.