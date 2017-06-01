مخرج و منتج الكاميرا الخفية مشيتي فيها يُفجرها..هذا آخر موسم فالكاميرا الخفية ...شفنا فيها لموت/كنا غادي نطيحو من الطيارة وغرقنا فالباطو وتقني معانا عضو تمساح من صبعو