خطير.. حضيو شنو كتاكلو: العثور على رأس حمار.. وشكوك حول بيع لحمه خلال شهر رمضان ببرشيد ﻿

عبر سكان المنطقة المحيطة بقيسارية مدينة برشيد، عن غضبهم الشديد، عقب العثور على رأس حمار بداية الأسبوع الجاري، يشتبه في أن مجهولين قاموا ببيع لحمعه للمواطنين خلال شهر رمضان.

"شوف تيفي"

عبر سكان المنطقة المحيطة بقيسارية مدينة برشيد، عن غضبهم الشديد، عقب العثور على رأس حمار بداية الأسبوع الجاري، يشتبه في أن مجهولين قاموا ببيع لحمعه للمواطنين خلال شهر رمضان.

وحسب مصادر من برشيد فإن مواطنين، عثروا على رأس الحمار حديث الذبح داخل كيس بلاستيكي، ما جعل العديد منهم يوجهون أصابع الاتهام لأصحاب العربات المجرورة الخاصة بإعداد الوجبات السريعة.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المدن ومن بينها مدينة الدار البيضاء، شهدت حالات مشابهة سابقا، حيث تم العثور على بقايا حمير تم استخدامها في إعداد وجبات سريعة.