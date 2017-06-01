مثير ولا يصدق.. مضاربة خايبة وسط مسجد بمدينة تطوان خلال صلاة الفجر و هاشنو وقع ﻿

عرف مسجد سلمان الفارسي بمدينة تطوان، فجر أمس الثلاثاء، واقعة جد خطيرة، أبطالها مصليان تبادلا الضرب وسط المسجد خلال صلاة الفجر.

"شوف تيفي"

عرف مسجد سلمان الفارسي بمدينة تطوان، فجر أمس الثلاثاء، واقعة جد خطيرة، أبطالها مصليان تبادلا الضرب وسط المسجد خلال صلاة الفجر.

وحسب ما كشفت عنه مصادر محلية فإن شخصا في عقده الرابع، دخل في نقاش حاد مع مسن دقائق قبل آداء صلاة الفجر، لتتطور الأمور بينها إلى وقوع تشابك بالأيدي تبادلا خلاله الضرب.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصلين المتواجدين بالمسجد، عبروا عن غضبهم الشديد من قيام الأربعيني والمن بالتشابك بالأيدي وسط المسجد الذي يعتبر مكانا للتسامح والتآخي بين المسلمين خاصة خلال شهر رمضان.