نشرة إنذارية.. وجدو راسكم ألـمغاربة: درجات حرارة جد عالية تصل إلى 45 في هذه المناطق ﻿

كشفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة خاصة، أن العديد من مناطق المملكة، ستشهد موجة حر عالية ابتداء من يوم الجمعة 16 يونيو، وإلى غاية يوم الاثنين، مع درجات حرارة قصوى قد تصل إلى 45 درجة.



"شوف تيفي"



كشفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة خاصة، أن العديد من مناطق المملكة، ستشهد موجة حر عالية ابتداء من يوم الجمعة 16 يونيو، وإلى غاية يوم الاثنين، مع درجات حرارة قصوى قد تصل إلى 45 درجة.



وكانت المديرية قد أعلنت أمس الثلاثاء، في نشرة انذارية عن سقوط زخات رعدية في عدد من مناطق المملكة، خاصة خنيفرة وإفران وبني ملال وأزيلال وتنغير وزاكورة وصفرو وتازة وجرسيف وتاوريرت.





