مؤلم.. شوفو شحال مات من واحد بسبب حوادث السير بالمغرب في أسبوع واحد خلال شهر رمضان ﻿

لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 1601 آخرون بجروح، إصابة 88 منهم بليغة، في 1198 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 يونيو الجاري.

"شوف تيفي"+"و م ع"



لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 1601 آخرون بجروح، إصابة 88 منهم بليغة، في 1198 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 يونيو الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم التحكم وعدم انتباه الراجلين وعدم احترام حق الأسبقية وعدم انتباه السائقين والسرعة المفرطة وتغيير الاتجاه بدون إشارة وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 31 ألف و150 مخالفة، وأنجزت 10 آلاف و375 محضرا أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 20 ألف و775 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 4 ملايين و138 ألف و300 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4395 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5709 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 271 مركبة.



