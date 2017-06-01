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العثماني يُناقش كيفية النهوض بالقطاع الصحي في المجلس الحكومي

بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 16:10 العثماني يُناقش كيفية النهوض بالقطاع الصحي في المجلس الحكومي | بوليتيك
العثماني يُناقش كيفية النهوض بالقطاع الصحي في المجلس الحكومي
ينعقد، يوم غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

شوف تيفي:و م ع


ينعقد، يوم غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتتبع، في بداية أشغاله، عرضا لوزير الصحة حول مشروع استراتيجية النهوض بالقطاع الصحي 2017 - 2021.

ويتدارس المجلس، إثر ذلك، أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد قائمة الدبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين، والثاني بتحديد كيفيات إبرام اتفاق مسبق حول أثمنه التحويل، والثالث بتغيير المرسوم المتعلق بتطبيق القانون في شأن مزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد قائمة الجامعات والمرسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي المعتمد بمابوتو بالموزمبيق في 11 يوليوز 2003، تليه المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية المعتمدة بأبوجا بنيجيريا في 3 يونيو 1991 من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية التي حل محلها الاتحاد الإفريقي، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على البروتوكول والمعاهدة المذكورين.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.


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شوف تيفي المغرب مناصب عليا القطاع الصخي

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