بالصورة.. بعد نجاحها في سلسلة الخاوة..سكينة مرات المصطفى في عمل كوميدي جديد ﻿

"شوف تيفي"

كشفت الممثلة الكوميدية الصاعدة سكينة درابيل أو "سكينة مرات المصطفى" كما يلقبها المغاربة، عن مشاركتها في مسلسل كوميدي جديد يحمل عنوان "مومو عينيا".وحسب الصورة التي نشرتها درابيل على حسابها بالفايسبوك ، فإنها شاركت في هذا المسلسل إلى جانب أهم الوجود الفنية في مجال التمثيل بالمغرب وخاصة في الكوميديا وعلى رأسهم محمد الجم والفنان عبد الإله عاجل.تجدر الإشارة إلى أن الفنان محمد الجم، كشف لـ "شوف تيفي" سابقا عن بعض المعطيات بخصوص هذا المسلسل، حيث عبر عن فخره للعمل إلى جانب وجوه جديدة، مؤكدا في الوقت ذاته بث السلسلة قريبا على القناة الأولى .