 عاجل:جرثومة..وراء تسمم عائلة بأكملها بوجبة ''الكسكس'' و قتلت أم و ابنتها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير ولا يصدق.. مضاربة خايبة وسط مسجد بمدينة تطوان خلال صلاة الفجر و هاشنو وقع | حوادث و حقوق

مثير ولا يصدق.. مضاربة خايبة وسط مسجد بمدينة تطوان خلال صلاة الفجر و هاشنو وقع

نشرة إنذارية.. وجدو راسكم ألـمغاربة: درجات حرارة جد عالية تصل إلى 45 في هذه المناطق | مجتمع

نشرة إنذارية.. وجدو راسكم ألـمغاربة: درجات حرارة جد عالية تصل إلى 45 في هذه المناطق

في ليالي رمضان ..شوفو الشيشة و الراقصات و الحيحة فـكورنيش عين الذئاب | بووز

في ليالي رمضان ..شوفو الشيشة و الراقصات و الحيحة فـكورنيش عين الذئاب

مؤلم.. شوفو شحال مات من واحد بسبب حوادث السير بالمغرب في أسبوع واحد خلال شهر رمضان | حوادث و حقوق

مؤلم.. شوفو شحال مات من واحد بسبب حوادث السير بالمغرب في أسبوع واحد خلال شهر رمضان

العثماني يُناقش كيفية النهوض بالقطاع الصحي في المجلس الحكومي | بوليتيك

العثماني يُناقش كيفية النهوض بالقطاع الصحي في المجلس الحكومي

بالصورة.. بعد نجاحها في سلسلة الخاوة..سكينة مرات المصطفى في عمل كوميدي جديد | ثقافة و فنون

بالصورة.. بعد نجاحها في سلسلة الخاوة..سكينة مرات المصطفى في عمل كوميدي جديد

عاجل:جرثومة..وراء تسمم عائلة بأكملها بوجبة الكسكس و قتلت أم و ابنتها | مجتمع

عاجل:جرثومة..وراء تسمم عائلة بأكملها بوجبة ''الكسكس'' و قتلت أم و ابنتها

عاجل: على خلفية أزمة الخليج..مصر تتنازل على أكبر جزيرتين للسعودية | دولي

عاجل: على خلفية أزمة الخليج..مصر تتنازل على أكبر جزيرتين للسعودية

نسولو الناس:شنو البرامج لي عجبوكم هاذ السنة في رمضان؟ | بووز

نسولو الناس:شنو البرامج لي عجبوكم هاذ السنة في رمضان؟

المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

عاجل:جرثومة..وراء تسمم عائلة بأكملها بوجبة ''الكسكس'' و قتلت أم و ابنتها

بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 16:00 عاجل:جرثومة..وراء تسمم عائلة بأكملها بوجبة الكسكس و قتلت أم و ابنتها | مجتمع
عاجل:جرثومة..وراء تسمم عائلة بأكملها بوجبة ''الكسكس'' و قتلت أم و ابنتها
أعلنت وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن التحاليل المخبرية التي قامت بها المختبرات المختصة على عينات الأطعمة التي تم العثور عليها بمنزل الأسرة التي تعرض ثلاثة من

شوف تيفي:


أعلنت وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن التحاليل المخبرية التي قامت بها المختبرات المختصة على عينات الأطعمة التي تم العثور عليها بمنزل الأسرة التي تعرض ثلاثة من أفرادها لحالة تسمم غذائي جماعي بورززات أدت إلى وفاة الأم والابنة الصغيرة، خلصت إلى أن التسمم راجع إلى تناول مواد غذائية ملوثة بجرثومة سامة تسمى ''كلوستريديوم بوتولينوم''.

وحسب بلاغ مشترك للوزارة والمكتب ، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأربعاء، فإن جرثومة ''كلوستريديوم بوتولينوم'' التي تلوث المنتجات الغذائية وتفرز سموم مضرة بصحة المستهلك، هي من فصيلة البكتيريا العصيبة ألا هوائية والموجبة الغرام وتنتج بويغات تقاوم المعالجة بالحرارة المنخفضة كالبسترة وتنمو لتصبح باكتيريا مسببة للتسممات الغذائية.

وأوضح البلاغ أن البكتيريا الملوثة للمنتجات الغذائية تفرز إحدى السموم الفتاكة التي يمكن القضاء عليها بإخضاع المنتوج لمعالجة حرارية حتي الغليان لمدة وجيزة، مشيرا إلى أنه بعد تناول الأطعمة الملوثة تصل هذه السموم الدورة الدموية وتعترض التواصل بين الخلايا العصبية والعضلية مما ينتج عنه شلل تدريجي للمستهلك حتى الموت.

وأبرز المصدر نفسه أن المصبرات الغذائية التقليدية والعائلية التي لا تحترم الشروط الصحية الوقائية ومعايير المعالجة الحرارية تعتبر أهم أسباب هذا النوع من التسممات.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التي تتمثل في تعليق بيع أحد المنتجات وحجز احتياطي للمنتوج في انتظار نتائج البحث الصحي، تبقى إجراءات ضرورية في كل حالة تسمم غذائي.

و أكد البلاغ أن التحريات التي قامت بها مصالح المكتب خلصت إلى أن وحدة الإنتاج المعتمدة، مصدر المنتوج المشكوك فيه، تشتغل ب''مهنية عالية ومدت يد المساعدة لمصالح المكتب أثناء البحث الصحي الذي برهن على أن منتجات هذه الوحدة سليمة وتستجيب لجميع المعايير المعمول بها''.

ولضمان السلامة الصحية للمستهلك، يضيف المصدر، فإن وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ينصحان المواطنين بالتزود بالمنتجات الغذائية من الأماكن المرخصة من طرف السلطات المختصة، أي المواد الغذائية المحضرة بالوحدات المعتمدة من طرف المكتب والملففة والمعنونة وأن يتجنبوا المواد التقليدية المحضرة والمسوقة ببعض الأماكن غير المرخص لها بإنتاج المنتجات الغذائية


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب جرثومة ملفوفة كسكس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

نشرة إنذارية.. وجدو راسكم ألـمغاربة: درجات حرارة جد عالية تصل إلى 45 في هذه المناطق | مجتمع

نشرة إنذارية.. وجدو راسكم ألـمغاربة: درجات حرارة جد عالية تصل إلى 45 في هذه المناطق

انتخاب فيصل لعرايشي رئيسا جديدا للجنة الوطنية الأولمبية المغربية | مجتمع

انتخاب فيصل لعرايشي رئيسا جديدا للجنة الوطنية الأولمبية المغربية

وزارة التربية الوطنية تعفي المترشحين لاجتياز مباريات التوظيف بموجب عقود من شرط السن | مجتمع

وزارة التربية الوطنية تعفي المترشحين لاجتياز مباريات التوظيف بموجب عقود من شرط السن

من جديد..لبنى أبيضار تقصف الفيزازي وتصفه بـ «العاهر» لهذا السبب | مجتمع

من جديد..لبنى أبيضار تقصف الفيزازي وتصفه بـ «العاهر» لهذا السبب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في ليالي رمضان ..شوفو الشيشة و الراقصات و الحيحة فـكورنيش عين الذئاب | خارج البلاطو
منذ 24 دقيقة

في ليالي رمضان ..شوفو الشيشة و الراقصات و الحيحة فـكورنيش عين الذئاب

الصلاة على محمد | فنان يوسف الجريفي | قنوات أخرى

الصلاة على محمد | فنان يوسف الجريفي

نسولو الناس:شنو البرامج لي عجبوكم هاذ السنة في رمضان؟ | نسولو الناس

نسولو الناس:شنو البرامج لي عجبوكم هاذ السنة في رمضان؟

نداء جد مؤثر من عائلة السيدة التي حاولت الانتحار حرقا بسيدي حجاج ..جبناها لمستشفى ابن رشد قالينا الطبيب ديرو ليها السكر و الفازلين ..للمساعدة | حالة خاصة

نداء جد مؤثر من عائلة السيدة التي حاولت الانتحار حرقا بسيدي حجاج ..جبناها لمستشفى ابن رشد قالينا الطبيب ديرو ليها السكر و الفازلين ..للمساعدة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير ولا يصدق.. مضاربة خايبة وسط مسجد بمدينة تطوان خلال صلاة الفجر و هاشنو وقع | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

مثير ولا يصدق.. مضاربة خايبة وسط مسجد بمدينة تطوان خلال صلاة الفجر و هاشنو وقع

نشرة إنذارية.. وجدو راسكم ألـمغاربة: درجات حرارة جد عالية تصل إلى 45 في هذه المناطق | مجتمع

نشرة إنذارية.. وجدو راسكم ألـمغاربة: درجات حرارة جد عالية تصل إلى 45 في هذه المناطق

في ليالي رمضان ..شوفو الشيشة و الراقصات و الحيحة فـكورنيش عين الذئاب | بووز

في ليالي رمضان ..شوفو الشيشة و الراقصات و الحيحة فـكورنيش عين الذئاب

مؤلم.. شوفو شحال مات من واحد بسبب حوادث السير بالمغرب في أسبوع واحد خلال شهر رمضان | حوادث و حقوق

مؤلم.. شوفو شحال مات من واحد بسبب حوادث السير بالمغرب في أسبوع واحد خلال شهر رمضان

﻿ ﻿
اليوم 04:52 GMT

عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.