عاجل: على خلفية أزمة الخليج..مصر تتنازل على أكبر جزيرتين للسعودية ﻿

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وافق البرلمان المصري بعد ظهر اليوم، الأربعاء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، بحسب التلفزيون الرسمي.
وتفتح موافقة البرلمان الباب للتصديق النهائي على الاتفاقية التي تلقى معارضة قوية في مصر، من قبل رئيس الجمهورية وبالتالي دخولها حيز التنفيذ.
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