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عاجل: هذا هو سبب وفاة الممثل المغربي العربي الساسي

بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 15:25 عاجل: هذا هو سبب وفاة الممثل المغربي العربي الساسي | ثقافة و فنون
عاجل: هذا هو سبب وفاة الممثل المغربي العربي الساسي
علمت'' شوف تيفي'' أن سبب وفاة الممثل المغربي العربي الساسي، يعود إلى مرض كان يعاني منه في الجهاز التنفسي.

شوف تيفي:

 

علمت" شوف تيفي" أن سبب وفاة الممثل المغربي العربي الساسي، يعود إلى مرض كان يعاني منه في الجهاز التنفسي.

وقد توفي الراحل ظهر اليوم الأربعاء بمنزله بمدينة القنيطرة وسط عائلته وأبنائه.

و بهذه المناسبة الأليمة تتقدم "شوف تيفي" بأحر التعازي لأسرة الراحل الصغيرة و الكبيرة.

 

 

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