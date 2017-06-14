عاجل: هذا هو سبب وفاة الممثل المغربي العربي الساسي ﻿

شوف تيفي:
علمت" شوف تيفي" أن سبب وفاة الممثل المغربي العربي الساسي، يعود إلى مرض كان يعاني منه في الجهاز التنفسي.
وقد توفي الراحل ظهر اليوم الأربعاء بمنزله بمدينة القنيطرة وسط عائلته وأبنائه.
و بهذه المناسبة الأليمة تتقدم "شوف تيفي" بأحر التعازي لأسرة الراحل الصغيرة و الكبيرة.
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