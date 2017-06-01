انتخاب فيصل لعرايشي رئيسا جديدا للجنة الوطنية الأولمبية المغربية ﻿

المغرب؛شوف تيفي؛ فيصل العرايشي؛ اللجنة الوطنية الأولمبية؛ الرباط؛ حسن الصفريوي

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انتخب فيصل لعرايشي رئيسا جديدا للجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وذلك في أعقاب الجمع العام الانتخابي، الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر اللجنة الأولمبية بالرباط.

وجاء انتخاب لعرايشي، المرشح الوحيد، الذي يشغل منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب ليخلف على رأس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ،السيد حسني بنسليمان، الذي تولى هذه المهمة سنة 1993. وحصلت لائحة فيصل لعرايشي، على 27 صوتا من مجموع 31 صوتا معبر عنها.

وتضم اللائحة ، المتكونة من 13 شخصا تطبيقا لمقتضيات القانون الأساسي ، بالإضافة إلى فيصل العرايشي ، ثلاثة نواب للرئيس وهم كمال لحلو وعبد السلام أحيزون وفوزي لقجع ، إلى جانب المامون بلعباس الكاتب العام ، وإدريس حسا نائبه ، وعمر بلالي أمين المال ومحمد مقتابيل نائبه. كما تضم اللائحة خمسة مستشارين وهم جواد بلحاج وعبد اللطيف إيدماحما والطاهر بوجوالة ومحمد بلماحي ويوسف فتحي .

وتمت أيضا خلال الجمع العام الانتخابي للجنة الوطنية الاولمبية المغربية، المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي. وأشرف على تسيير اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية منذ تأسيسها سبعة رؤساء وهم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن آنذاك بين سنيتي 1959 و 1965 والحاج محمد بن جلون التويمي بين 1965 و 1973 وحسن الصفريوي بين سنتي 1973 و 1977 ومحمد طاهيري الجوطي بين 1977 و 1978 والمهدي بلمجدوب سنة واحدة 1978 والرشيدي العلمي ما بين 1978 و1993 ، قبل أن يعود حسن الصفريوي لترؤسها لأشهر عام 1993 ، وبعدها تولى الجنرال دو كور دارمي حسني بنسليمان ل24 ساعة.