 انتخاب فيصل لعرايشي رئيسا جديدا للجنة الوطنية الأولمبية المغربية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير ولا يصدق.. مضاربة خايبة وسط مسجد بمدينة تطوان خلال صلاة الفجر و هاشنو وقع | حوادث و حقوق

مثير ولا يصدق.. مضاربة خايبة وسط مسجد بمدينة تطوان خلال صلاة الفجر و هاشنو وقع

نشرة إنذارية.. وجدو راسكم ألـمغاربة: درجات حرارة جد عالية تصل إلى 45 في هذه المناطق | مجتمع

نشرة إنذارية.. وجدو راسكم ألـمغاربة: درجات حرارة جد عالية تصل إلى 45 في هذه المناطق

في ليالي رمضان ..شوفو الشيشة و الراقصات و الحيحة فـكورنيش عين الذئاب | بووز

في ليالي رمضان ..شوفو الشيشة و الراقصات و الحيحة فـكورنيش عين الذئاب

مؤلم.. شوفو شحال مات من واحد بسبب حوادث السير بالمغرب في أسبوع واحد خلال شهر رمضان | حوادث و حقوق

مؤلم.. شوفو شحال مات من واحد بسبب حوادث السير بالمغرب في أسبوع واحد خلال شهر رمضان

العثماني يُناقش كيفية النهوض بالقطاع الصحي في المجلس الحكومي | بوليتيك

العثماني يُناقش كيفية النهوض بالقطاع الصحي في المجلس الحكومي

بالصورة.. بعد نجاحها في سلسلة الخاوة..سكينة مرات المصطفى في عمل كوميدي جديد | ثقافة و فنون

بالصورة.. بعد نجاحها في سلسلة الخاوة..سكينة مرات المصطفى في عمل كوميدي جديد

عاجل:جرثومة..وراء تسمم عائلة بأكملها بوجبة الكسكس و قتلت أم و ابنتها | مجتمع

عاجل:جرثومة..وراء تسمم عائلة بأكملها بوجبة ''الكسكس'' و قتلت أم و ابنتها

عاجل: على خلفية أزمة الخليج..مصر تتنازل على أكبر جزيرتين للسعودية | دولي

عاجل: على خلفية أزمة الخليج..مصر تتنازل على أكبر جزيرتين للسعودية

نسولو الناس:شنو البرامج لي عجبوكم هاذ السنة في رمضان؟ | بووز

نسولو الناس:شنو البرامج لي عجبوكم هاذ السنة في رمضان؟

المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

انتخاب فيصل لعرايشي رئيسا جديدا للجنة الوطنية الأولمبية المغربية

بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 15:16 انتخاب فيصل لعرايشي رئيسا جديدا للجنة الوطنية الأولمبية المغربية | مجتمع
انتخاب فيصل لعرايشي رئيسا جديدا للجنة الوطنية الأولمبية المغربية
المغرب؛شوف تيفي؛ فيصل العرايشي؛ اللجنة الوطنية الأولمبية؛ الرباط؛ حسن الصفريوي

"شوف تيفي"+"و م ع"

انتخب فيصل لعرايشي رئيسا جديدا للجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وذلك في أعقاب الجمع العام الانتخابي، الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر اللجنة الأولمبية بالرباط.

وجاء انتخاب لعرايشي، المرشح الوحيد، الذي يشغل منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب ليخلف على رأس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ،السيد حسني بنسليمان، الذي تولى هذه المهمة سنة 1993. وحصلت لائحة فيصل لعرايشي، على 27 صوتا من مجموع 31 صوتا معبر عنها.

وتضم اللائحة ، المتكونة من 13 شخصا تطبيقا لمقتضيات القانون الأساسي ، بالإضافة إلى فيصل العرايشي ، ثلاثة نواب للرئيس وهم كمال لحلو وعبد السلام أحيزون وفوزي لقجع ، إلى جانب المامون بلعباس الكاتب العام ، وإدريس حسا نائبه ، وعمر بلالي أمين المال ومحمد مقتابيل نائبه. كما تضم اللائحة خمسة مستشارين وهم جواد بلحاج وعبد اللطيف إيدماحما والطاهر بوجوالة ومحمد بلماحي ويوسف فتحي .

وتمت أيضا خلال الجمع العام الانتخابي للجنة الوطنية الاولمبية المغربية، المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي. وأشرف على تسيير اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية منذ تأسيسها سبعة رؤساء وهم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن آنذاك بين سنيتي 1959 و 1965 والحاج محمد بن جلون التويمي بين 1965 و 1973 وحسن الصفريوي بين سنتي 1973 و 1977 ومحمد طاهيري الجوطي بين 1977 و 1978 والمهدي بلمجدوب سنة واحدة 1978 والرشيدي العلمي ما بين 1978 و1993 ، قبل أن يعود حسن الصفريوي لترؤسها لأشهر عام 1993 ، وبعدها تولى الجنرال دو كور دارمي حسني بنسليمان ل24 ساعة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي فيصل العرايشي اللجنة الوطنية الأولمبية الرباط حسن الصفريوي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

نشرة إنذارية.. وجدو راسكم ألـمغاربة: درجات حرارة جد عالية تصل إلى 45 في هذه المناطق | مجتمع

نشرة إنذارية.. وجدو راسكم ألـمغاربة: درجات حرارة جد عالية تصل إلى 45 في هذه المناطق

عاجل:جرثومة..وراء تسمم عائلة بأكملها بوجبة الكسكس و قتلت أم و ابنتها | مجتمع

عاجل:جرثومة..وراء تسمم عائلة بأكملها بوجبة ''الكسكس'' و قتلت أم و ابنتها

وزارة التربية الوطنية تعفي المترشحين لاجتياز مباريات التوظيف بموجب عقود من شرط السن | مجتمع

وزارة التربية الوطنية تعفي المترشحين لاجتياز مباريات التوظيف بموجب عقود من شرط السن

من جديد..لبنى أبيضار تقصف الفيزازي وتصفه بـ «العاهر» لهذا السبب | مجتمع

من جديد..لبنى أبيضار تقصف الفيزازي وتصفه بـ «العاهر» لهذا السبب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في ليالي رمضان ..شوفو الشيشة و الراقصات و الحيحة فـكورنيش عين الذئاب | خارج البلاطو
منذ 31 دقيقة

في ليالي رمضان ..شوفو الشيشة و الراقصات و الحيحة فـكورنيش عين الذئاب

الصلاة على محمد | فنان يوسف الجريفي | قنوات أخرى

الصلاة على محمد | فنان يوسف الجريفي

نسولو الناس:شنو البرامج لي عجبوكم هاذ السنة في رمضان؟ | نسولو الناس

نسولو الناس:شنو البرامج لي عجبوكم هاذ السنة في رمضان؟

نداء جد مؤثر من عائلة السيدة التي حاولت الانتحار حرقا بسيدي حجاج ..جبناها لمستشفى ابن رشد قالينا الطبيب ديرو ليها السكر و الفازلين ..للمساعدة | حالة خاصة

نداء جد مؤثر من عائلة السيدة التي حاولت الانتحار حرقا بسيدي حجاج ..جبناها لمستشفى ابن رشد قالينا الطبيب ديرو ليها السكر و الفازلين ..للمساعدة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير ولا يصدق.. مضاربة خايبة وسط مسجد بمدينة تطوان خلال صلاة الفجر و هاشنو وقع | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

مثير ولا يصدق.. مضاربة خايبة وسط مسجد بمدينة تطوان خلال صلاة الفجر و هاشنو وقع

نشرة إنذارية.. وجدو راسكم ألـمغاربة: درجات حرارة جد عالية تصل إلى 45 في هذه المناطق | مجتمع

نشرة إنذارية.. وجدو راسكم ألـمغاربة: درجات حرارة جد عالية تصل إلى 45 في هذه المناطق

في ليالي رمضان ..شوفو الشيشة و الراقصات و الحيحة فـكورنيش عين الذئاب | بووز

في ليالي رمضان ..شوفو الشيشة و الراقصات و الحيحة فـكورنيش عين الذئاب

مؤلم.. شوفو شحال مات من واحد بسبب حوادث السير بالمغرب في أسبوع واحد خلال شهر رمضان | حوادث و حقوق

مؤلم.. شوفو شحال مات من واحد بسبب حوادث السير بالمغرب في أسبوع واحد خلال شهر رمضان

﻿ ﻿
اليوم 04:52 GMT

عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.