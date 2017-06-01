وزارة التربية الوطنية تعفي المترشحين لاجتياز مباريات التوظيف بموجب عقود من شرط السن ﻿

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر، بموجب قرار رئيس الحكومة رقم 0750 بتاريخ 12 يونيو 2017، إعفاء المترشحين لاجتياز مباريات التوظيف بموجب عقود من شرط

"شوف تيفي"

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر، بموجب قرار رئيس الحكومة رقم 0750 بتاريخ 12 يونيو 2017، إعفاء المترشحين لاجتياز مباريات التوظيف بموجب عقود من شرط السن.

وحسب بلاغ للوزارة فإن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كانت قد أعلنت عن تنظيم هذه المباريات برسم الموسم الدراسي 2017/2018، طبقا لشروط الترشيح المطلوبة المنصوص عليهـا في المذكرة الوزاريـة رقم 17 /072 بتاريخ 7 يونيو 2017.

وأكد البلاغ بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح هو يوم الأربعاء 21 يونيو 2017 على أن يتم إجراء هذه المباريات يومي 29 و30 يونيو 2017.