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جمعية تراسل سعد الدين العثماني وتعبر عن استغرابها من استثناء اللغة الأمازيغية من مباريات التعليم

بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 15:03 جمعية تراسل سعد الدين العثماني وتعبر عن استغرابها من استثناء اللغة الأمازيغية من مباريات التعليم | بوليتيك
جمعية تراسل سعد الدين العثماني وتعبر عن استغرابها من استثناء اللغة الأمازيغية من مباريات التعليم
وجهت جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بجهة طنجة تطوان الحسيمة رسالة إلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، إضافة إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة

"شوف تيفي"

وجهت جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بجهة طنجة تطوان الحسيمة رسالة إلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، إضافة إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بشأن ما اعتبرته استثناءً لتخصص اللغة الأمازيغية من مباريات توظيف الأساتذة بموجب عقود، والذي أعلنت عنه مؤخرا الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمزمع إجراءها يومي 29 و30 يونيو 2017.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد عبرت الجمعية في الرسالة، عن "استغرابها الشديد لاستثناء تخصص اللغة الأمازيغية للمرة الثانية على التوالي من مباريات توظيف أساتذة بموجب العقود التي تشرف عليها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.."، وأوضحت أن حاملي الشهادات الجامعية في الدراسات الأمازيغية مآلهم البطالة نظرا لندرة المخارج المهنية لفائدتهم.

وأوضح ذات المصدر أن الجمعية، دعت رئيس الحكومة والوازرة الوصية على قطاع التعليم لإدراج تخصص اللغة الأمازيغية في مباريات التوظيف بموجب عقود إسوة بالتخصصات الأخرى، وذلك من أجل تأمين الموارد البشرية اللازمة للارتقاء بتدريس اللغة الأمازيغية وإدماجها الفعلي في المنظومة التربوية، وأيضا لتحصين حق حاملي الشهادات الجامعية في الدراسات الأمازيغية في ولوج الوظائف على قاعدة الاستحقاق والإنصاف.

 

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