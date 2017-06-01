عاجل:وفاة ممثل مغربي معروف في رمضان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' ،أن الممثل المغربي العربي الساسي رحل إلى دارالبقاء اليوم الأربعاء بعد صراع طويل مع المرض.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" ،أن الممثل المغربي العربي الساسي رحل إلى دارالبقاء اليوم الأربعاء بعد صراع طويل مع المرض.

و كان الفقيد الذي وافته المنية في رمضان، قد ناشد الملك محمد السادس في رسالة ، حول ظروفه الصحية والاجتماعية الصعبة التي أصبح يعيشها بسبب الأمراض المزمنة التي يعاني منها .





