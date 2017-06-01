فضيحة جنسية خلال رمضان بمدينة طنجة: ضبط سيدة متزوجة وهي تمارس الجنس مع ابن خالتها..وها شنو وقع ليهم ﻿

اهتزت منطقة بني مكادة بمدينة طنجة، أمس الثلاثاء، على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، بطلتها سيدة متزوجة تم ضبطهما رفقة قريبها متلبسين بممارسة الجنس داخل منزل زوجها الغائب.

"شوف تيفي":

اهتزت منطقة بني مكادة بمدينة طنجة، أمس الثلاثاء، على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، بطلتها سيدة متزوجة تم ضبطهما رفقة قريبها متلبسين بممارسة الجنس داخل منزل زوجها الغائب.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن الأمر يتعلق بسيدة متزوجة أم لأربعة أطفال، ضبطتها شقيقة زوجها وهي متلبسة بممارسة الجنس مع ابن خالتها، لتسارع إلى إبلاغ شقيقها والمصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، وقامت باعتقالهما.

وأضاف المصدر ذاته أن الزوجة وعشيقها، اعترفا خلال التحقيق معهما بوجود علاقة جنسية غير شرعية بينهما، ليتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، قبل تقديمها غدا الخميس إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة بتهمة الخيانة الزوجية.