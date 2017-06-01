عاجل: قربالة والروينة بمحافظة عين الشق فكازا بسبب الموظفات وها شنو وقع ﻿

''موظفات كيهضرو فالتيليفون فوقت العمل'': سببٌ دفع مجموعة من المواطنين للاحتجاج و استنكار ما تقوم به بعض الموظفات داخل المحافظة العقارية الواقعة بمنطقة عين الشق.

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"موظفات كيهضرو فالتيليفون فوقت العمل": سببٌ دفع مجموعة من المواطنين للاحتجاج و استنكار ما تقوم به بعض الموظفات داخل المحافظة العقارية الواقعة بمنطقة عين الشق.

و قد استنكر مجموعة من المواطنين الذين حلوا بالمصلحة الإدارية المذكورة منذ صباح اليوم الأربعاء،لقضاء أغراضهم،(استنكروا) سلوك بعض الموظفات اللواتي يستخدمن هاتف المصلحة للحديث مع عائلتهم و أقربائهم في ضرب تام لمصالح المواطنين.

و قد دخلت إحدى الموظفات في مواجهة كلامية مع سيدة قدمت للمصلحة و انتظرت ساعات طوال بسبب سلوك بعض الموظفات داخل المحافظة بدون أية محاسبة.





