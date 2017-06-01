حالة انتحار غريبة ''بالمسامير''..شوفو أشنو وقع فكازا ﻿

شوف تيفي:
علمت'' شوف تيفي'' أن مستعجلات مستشفى ابن رشد استقبلت أمس الثلاثاء ساعات قبل موعد الإفطار حالة انتحار غريبة لرجل ابتلع كمية كبيرة من المسامير.
و حسب مصادرنا،حاول الرجل وضع حد لحياته بابتلاعه مجموعة من المسامير التي أدخلته إلى المستعجلات.
و لا زال الشخص الذي ينحدر من مدينة الدارالبيضاء، يرقد بذات المستشفى بين الحياة و الموت.
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