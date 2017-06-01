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من جديد..لبنى أبيضار تقصف الفيزازي وتصفه بـ «العاهر» لهذا السبب

بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 13:54 من جديد..لبنى أبيضار تقصف الفيزازي وتصفه بـ «العاهر» لهذا السبب | مجتمع
من جديد..لبنى أبيضار تقصف الفيزازي وتصفه بـ «العاهر» لهذا السبب
نشرت المثيرة للجدل لبنى أبيضار، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك تدوينة قصفت من خلالها الشيخ محمد الفيزازي ووصفته بالعاهر والمحب للفتنة .

شوف تيفي

 

نشرت المثيرة للجدل لبنى أبيضار، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك تدوينة قصفت من خلالها الشيخ محمد الفيزازي ووصفته بالعاهر والمحب للفتنة .

وأضافت أبيضار في التدوينة ذاتها « الكارثة هي إصرار الشيخ الفيزازي على أنني اتصلت به وطلبت منه أن أتوب لكوني ''عاهرة'' وهذا كلام مجانب للصواب فلم يسبق لي أن طلبت منه هذا الطلب لأنني إن أردت التوبة فسأفعل ذلك مباشرة مع السماء دون وسيط، فحتى لو كان كلامه صحيحا ( واخا هو كذيذيب ومحب للفتنة ) إلا أنه انطلاقا من مسؤوليته الأخلاقية والدينية ( زعما زعما ) كان عليه أن يسترني كما يفعل الكهان بالكنائس بغرف الإعتراف بحيث يعترف المذنبون بذنوبهم أمام الكاهن الذي يقوم بسترهم سترا أبديا أخلاقيا ، وهذا ما قد لا نجده عند الفهاماتور الكبير الشيخ الفيزازي الذي يتكلم في كل شيء » حسب قولها.

واعتبرت أبيضار نفسها ضحية خيانة من أطراف عديدة منهم الفيزازي مضيفة « مجرد إطلالة على صفحتك يا شيخ سيظهر لنا أنك لست أهلا للثقة بأكاذيبك اليومية حول الحراك بالريف ومجموعة من القضايا الأخرى وحبك للشهرة والبووووز الإعلامي ، فما بالك كذبك على إنسانة مثلي تعرضت للخيانة من أطراف عديدة منهم أنت ياشيخ ».

 

 

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لبنى أبيضار تقصف محمد الفيزازي شوف تيفي

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