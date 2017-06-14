عاجل وبالفيديو.. نايضة قرطاس في مريكان.. ومن بين المصابين شخصيات سياسية مهمة ﻿

كشفت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية، قبل قليل من يومه الأربعاء، عن إصابة عدد من الأشخاص من بينهم أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، إثر حادثة إطلاق نار، داخل ملعب بيسبول بولاية ''فرجينيا'' الأمريكية.



"شوف تيفي"



كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قبل قليل من يومه الأربعاء، عن إصابة عدد من الأشخاص من بينهم أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، إثر حادثة إطلاق نار، داخل ملعب بيسبول بولاية "فرجينيا" الأمريكية.



وأشارت الوكالة نقلا عن وسائل إعلام أمريكية أن من بين المصابين النائب، ستيف سكاليس، ومساعديه في ممارسة رياضة البيسبول.



ونشرت شرطة فرجينيا حسب الوكالة الروسية عبر توتير تحذيرا، قالت فيه " "تحذير…توجهت جميع الوحدات إلى موقع الحادث، وسننشر التحديثات عند توفرها، ويتم نقل الضحايا إلى المستشفيات".



