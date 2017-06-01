عاجل..فاجعة تهز مدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات..تفاصيل مؤلمة ﻿

اهتز حي مولاي الشريف بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الأربعاء، على وقع فاجعة جد مؤلمة، راحت ضحيتها سيدة مسنة، دهستها شاحنة كبيرة لنقل السلع ''رموك'' بطريقة جد بشعة تدمي القلوب

"شوف تيفي"



اهتز حي مولاي الشريف بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الأربعاء، على وقع فاجعة جد مؤلمة، راحت ضحيتها سيدة مسنة، دهستها شاحنة كبيرة لنقل السلع "رموك" بطريقة جد بشعة تدمي القلوب وتهز النفوس.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن السيدة المسنة البالغة من العمر قيد حياتها حوالي 64 سنة والتي يبدو عليها الفقر الشديد نظرا لنوعية الملابس التي ترتديها، كانت تحاول تجاوز الشارع إلا أن الشاحنة قامت بدهسها وقتلها على الفور.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، حلت بمكات الحادث وقامت بالمعاينة، بينما تم نقل جثمان السيدة إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي.



