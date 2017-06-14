بالصورة.. الممثلة منى فتو عرضات على أسماء لمنور لّفطور بمنزلها ﻿

''شوف تيفي'': زينب نمروك
نشرت الفنانة المغربية أسماء لمنور يوم أمس الثلاثاء،على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة لها رفقة الفنانة حكمت، أثناء دعوتهما من قبل الممثلة المغربية منى وفتو، حيث اجتمعوا على مائدة الافطار بمنزل فتو المتواجد بمدينة البيضاء.
وكتبت لمنور تدوينة شكرت من خلالها صديقتها منى فتو على دعوة الافطار كاتبة: '' أكرمك الله على دعوة واللمة الحنونة.. كنحبكم''، وقد اختارت لمنور أن تظهر بلإطلالة تقليدية عبارة عن جلابة مغربية أنيقة.
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