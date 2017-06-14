بالصور..أردوغان عْرض على الممثل التركي مراد يلدريم وزوجته المغربية في رمضان ﻿

بعد مباركته زواجهما، رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالممثل التركي مراد يلدريم و زوجته المغربية إيمان الباني خلال حفل إفطار يُقيمه كل سنة يضم أكبر النجوم التركيين.



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بعد مباركته زواجهما، رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالممثل التركي مراد يلدريم و زوجته المغربية إيمان الباني خلال حفل إفطار يُقيمه كل سنة يضم أكبر النجوم التركيين.

وقد التقطت عدسات المصورين، لحظة وصول أشهر كوبل تركي-مغربي، حيث أبهرت إيمان الحضور بلباسها المغربي التقليدي من تصميم صديقتها بسمة بوسيل.

ويقيم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كل عام في شهر رمضان حفل إفطار كبير يضم نجوم المجتمع في المجالات كافة، السياسية والفنية والرياضية.



