مثير وبالفيديو.. شوفو ردة فعل الجزائرين بعد مشاهدة مغربي وسط شوارع الجزائر ومعرفة جنسيته ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد رائع، عبارة عن تجربة قام بها مواطن مغربي وسط شوراع الجزائر، للتأكيد على العلاقة القوية التي تجمع بين الشعبين المغربي والجزائر.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد رائع، عبارة عن تجربة قام بها مواطن مغربي وسط شوراع الجزائر، للتأكيد على العلاقة القوية التي تجمع بين الشعبين المغربي والجزائر.

وكانت ردة فعل الجزائريين مع المغربي بعد أن كشف عن جنسيته جد رائعة، حيث أكد جميعهم أن الشعبين "المغربي والجزائري" شعب واحد، تجمعهما علاقة أخوة وحب كبير، وتجمعهما كذلك تقاليد وثقافات وتاريخ مشترك.

وتفاعل النشطاء المغاربة والجزائريون بكثافة مع هذا الفيديو الرائع، حيث استغل البعض منهم الفرصة للتأكيد على أن المشاكل السياسية بين البلدين لم تكن حاجزا للتفرقة بين الشعبين الشقيقين.