عاجل وبالصور..ارتفاع عدد قتلى البرج السكني بلندن ﻿

أعلنت شرطة لندن، يومه الأربعاء، عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في الحريق الذي اندلع في برج سكني في العاصمة البريطانية لندن، في حصيلة مؤقتة يمكن أن ترتفع، حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

"شوف تيفي":

أعلنت شرطة لندن، يومه الأربعاء، عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في الحريق الذي اندلع في برج سكني في العاصمة البريطانية لندن، في حصيلة مؤقتة يمكن أن ترتفع، حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وأشارت الوكالة الفرنسية أن ستيوارت كوندي المسؤول في شرطة العاصمة قال "يمكنني أن أؤكد مصرع ستة أشخاص حتى الآن لكن الحصيلة يمكن أن ترتفع خلال عملية البحث المعقدة التي ستستمر عدة أيام"،مشيرا إلى أن هناك عدد من المفقودين.