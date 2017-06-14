عاجل وبالصور..ارتفاع عدد قتلى البرج السكني بلندن ﻿

"شوف تيفي":
أعلنت شرطة لندن، يومه الأربعاء، عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في الحريق الذي اندلع في برج سكني في العاصمة البريطانية لندن، في حصيلة مؤقتة يمكن أن ترتفع، حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.
وأشارت الوكالة الفرنسية أن ستيوارت كوندي المسؤول في شرطة العاصمة قال "يمكنني أن أؤكد مصرع ستة أشخاص حتى الآن لكن الحصيلة يمكن أن ترتفع خلال عملية البحث المعقدة التي ستستمر عدة أيام"،مشيرا إلى أن هناك عدد من المفقودين.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.