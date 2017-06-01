بالصورة.. هاكيفاش احتافلات سلمى رشيد بعيد ميلادها 23 داخل منزلها ﻿

نشرت الفنانة المغربية، سلمى رشيد ، يوم أمس الثلاثاء على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، صورة من أجواء احتفالها بذكرى عيد ميلادها23 الذي يصادف 13 يونيو، وأرفقتها بتدوينة تُعايد فيها

"شوف تيفي": زينب نمروك



نشرت الفنانة المغربية، سلمى رشيد ، يوم أمس الثلاثاء على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، صورة من أجواء احتفالها بذكرى عيد ميلادها23 الذي يصادف 13 يونيو، وأرفقتها بتدوينة تُعايد فيها نفسها كاتبة: "عيد ميلاد سعيد".



واختارت سلمى رشيد أن تظهر يوم ميلادها بفستان أبيض داخل منزلها ومن حولها باقة ورود، حيث نالت اعجاب متتبعيها وعبروا لها عن مدى حبهم متمنيين لها ميلادا سعيدا.







