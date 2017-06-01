عاجل: بعد أزمتها مع دول الخليج..ضربة أخرى موجعة لقطر ﻿

أقدم مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم، الاوروغواياني خورخي فوساتي، اليوم الأربعاء، على تقديم استقالته من مهام تدريب الفريق.

أقدم مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم، الاوروغواياني خورخي فوساتي، اليوم الأربعاء، على تقديم استقالته من مهام تدريب الفريق.

أقدم مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم، الاوروغواياني خورخي فوساتي، اليوم الأربعاء، على تقديم استقالته من مهام تدريب الفريق.

وأعلن فوساتي عن استقالته خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة التي جرت بين المنتخب القطري ونظيره الكوري الجنوبي بإستاد جاسم بن حمد بنادي السد ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الاسيوية المؤهلة الى نهائيات كاس العالم لكرة القدم في روسيا 2018، والتي انتهت بفوز قطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأعلن فوساتي عن استقالته خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة التي جرت بين المنتخب القطري ونظيره الكوري الجنوبي بإستاد جاسم بن حمد بنادي السد ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الاسيوية المؤهلة الى نهائيات كاس العالم لكرة القدم في روسيا 2018، والتي انتهت بفوز قطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.