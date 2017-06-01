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عاجل: بعد أزمتها مع دول الخليج..ضربة أخرى موجعة لقطر

بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 12:21 عاجل: بعد أزمتها مع دول الخليج..ضربة أخرى موجعة لقطر | دولي
عاجل: بعد أزمتها مع دول الخليج..ضربة أخرى موجعة لقطر
أقدم مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم، الاوروغواياني خورخي فوساتي، اليوم الأربعاء، على تقديم استقالته من مهام تدريب الفريق.
شوف تيفي:
 
أقدم مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم، الاوروغواياني خورخي فوساتي، اليوم الأربعاء، على تقديم استقالته من مهام تدريب الفريق.
 
وأعلن فوساتي عن استقالته خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة التي جرت بين المنتخب القطري ونظيره الكوري الجنوبي بإستاد جاسم بن حمد بنادي السد ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الاسيوية المؤهلة الى نهائيات كاس العالم لكرة القدم في روسيا 2018، والتي انتهت بفوز قطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
 
وقال فوساتي إن استقالته من تدريب المنتخب القطري "ليس لها أي علاقة بالأوضاع السياسية الحالية التي تمر بها المنطقة". ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، الشيخ حمد بن خليفة بن احمد ال ثاني، قوله إنه "فوجئ بقرار فوساتي"، وانه سيؤول للمكتب التنفيذي في الاتحاد أمر البث في الاستقالة بعد التحدث معه، موضحا أنه في حال صمم على الاستقالة سيتم تعيين الإسباني فيلكيس سانشيز مدرب المنتخب الاولمبي على رأس الإدارة الفنية للفريق الأول وفقا لـ "مرحلة انتقالية".
 
وقال إن فوساتي تولى الإدارة الفنية للمنتخب "وفق مهمة محددة وقام بالدور المنوط به وفق إمكانياته وقدراته التي لا تخفى على أحد".
 
وكان فوساتي تولى تدريب المنتخب القطري للمرة الثانية متم شتنبر الماضي خلفا لمواطنه دانيال كارينيو الذي أقيل من منصبه بعد الخسارة أمام إيران وأوزبكستان في أول جولتين من تصفيات كأس العالم.
 
للإشارة تشغل قطر المركز الخامس في المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط .
 
 

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