رائع وبالفيديو..شوفو كيفاش عتقو المغاربة سكان برج لندن بعد الحريق المهول ﻿

كشف سكان بالمنطقة التي يوجد بها البرج السكني الذي اندلع به حريق مهول يومه الأربعاء، أن استيقاظ عدد من المسلمين في وقت متأخر ليلا لتناول وجبة السحور، كان السبب وراء إنقاذ حياة سكان البرج.

"شوف تيفي"

كشف سكان بالمنطقة التي يوجد بها البرج السكني الذي اندلع به حريق مهول يومه الأربعاء، أن استيقاظ عدد من المسلمين في وقت متأخر ليلا لتناول وجبة السحور، كان السبب وراء إنقاذ حياة سكان البرج.

وحسب وسائل إعلام عربية فإن رشيدة والتي من الممكن أن تكون مغربية لأن المنطقة التي نشب بها الحريق تعرف تواجدا كبيرا للمغاربة، قالت إن استيقاظ الصائمين لتناول السحور ساهم في اكتشاف الحريق، وإبلاغ السلطات بسرعة أكبر.

وأضافت رشيدة أن عددا كبيرا من السكان المغاربة، يعيشون في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الجنسيات الأخرى من مختلف الأديان، واستيقاظهم لتناول السحور ساهم في إبلاغ السلطات.

تجدر الإشارة إلى أن الحريق المهول بالبرج السكني، خلف مقتل 3 أشخاص وإصابة خمسين آخرين.

وكانت "شوف تيفي" سباقة للكشف عن وجود مغاربة بالمنطقة السكنية التي اندلع بها الحريق بلندن مباشرة بعد الواقعة بدقائق.