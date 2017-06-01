 رائع وبالفيديو..شوفو كيفاش عتقو المغاربة سكان برج لندن بعد الحريق المهول ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالفيديو.. شوفو ردة فعل الجزائرين بعد مشاهدة مغربي وسط شوارع الجزائر ومعرفة جنسيته | مجتمع

مثير وبالفيديو.. شوفو ردة فعل الجزائرين بعد مشاهدة مغربي وسط شوارع الجزائر ومعرفة جنسيته

عاجل وبالصور..ارتفاع عدد قتلى البرج السكني بلندن | دولي

عاجل وبالصور..ارتفاع عدد قتلى البرج السكني بلندن

بالصورة.. هاكيفاش احتافلات سلمى رشيد بعيد ميلادها 23 داخل منزلها | ثقافة و فنون

بالصورة.. هاكيفاش احتافلات سلمى رشيد بعيد ميلادها 23 داخل منزلها

عاجل: بعد أزمتها مع دول الخليج..ضربة أخرى موجعة لقطر | دولي

عاجل: بعد أزمتها مع دول الخليج..ضربة أخرى موجعة لقطر

رائع وبالفيديو..شوفو كيفاش عتقو المغاربة سكان برج لندن بعد الحريق المهول | حوادث و حقوق

رائع وبالفيديو..شوفو كيفاش عتقو المغاربة سكان برج لندن بعد الحريق المهول

تصوير حلقة من حلقات برنامج ماستر شيف فوق سطح عمارة بشارع محمد الخامس بالبيضاء+فيديو | ثقافة و فنون

تصوير حلقة من حلقات برنامج ماستر شيف فوق سطح عمارة بشارع محمد الخامس بالبيضاء+فيديو

عاجل..سقوط طائرة عسكرية جزائرية..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل..سقوط طائرة عسكرية جزائرية..وهذا عدد القتلى

صادم وبالفيديو..المغربية والدة الفتاة التي تعرضت للتعنيف نهار رمضان بسبب الصاية بمارتيل تكشف حقائق خطيرة: ضربو ليا بنتي وقالوا الجهاد | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو..المغربية والدة الفتاة التي تعرضت للتعنيف نهار رمضان بسبب الصاية بمارتيل تكشف

حصري: التمساح ديال الكاميرا الخفية مشيتي فيها قْطع لواحد صبعو وها شنو وقع | ثقافة و فنون

حصري: التمساح ديال الكاميرا الخفية مشيتي فيها قْطع لواحد صبعو وها شنو وقع

المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

رائع وبالفيديو..شوفو كيفاش عتقو المغاربة سكان برج لندن بعد الحريق المهول

بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 12:14 رائع وبالفيديو..شوفو كيفاش عتقو المغاربة سكان برج لندن بعد الحريق المهول | حوادث و حقوق
رائع وبالفيديو..شوفو كيفاش عتقو المغاربة سكان برج لندن بعد الحريق المهول
كشف سكان بالمنطقة التي يوجد بها البرج السكني الذي اندلع به حريق مهول يومه الأربعاء، أن استيقاظ عدد من المسلمين في وقت متأخر ليلا لتناول وجبة السحور، كان السبب وراء إنقاذ حياة سكان البرج.

"شوف تيفي"

كشف سكان بالمنطقة التي يوجد بها البرج السكني الذي اندلع به حريق مهول يومه الأربعاء، أن استيقاظ عدد من المسلمين في وقت متأخر ليلا لتناول وجبة السحور، كان السبب وراء إنقاذ حياة سكان البرج.

وحسب وسائل إعلام عربية فإن رشيدة والتي من الممكن أن تكون مغربية لأن المنطقة التي نشب بها الحريق تعرف تواجدا كبيرا للمغاربة، قالت إن استيقاظ الصائمين لتناول السحور ساهم في اكتشاف الحريق، وإبلاغ السلطات بسرعة أكبر.

وأضافت رشيدة أن عددا كبيرا من السكان المغاربة، يعيشون في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الجنسيات الأخرى من مختلف الأديان، واستيقاظهم لتناول السحور ساهم في إبلاغ السلطات.

تجدر الإشارة إلى أن الحريق المهول بالبرج السكني، خلف مقتل 3 أشخاص وإصابة خمسين آخرين.
وكانت "شوف تيفي" سباقة للكشف عن وجود مغاربة بالمنطقة السكنية التي اندلع بها الحريق بلندن مباشرة بعد الواقعة بدقائق.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي البرج السكني المغاربة السلطات رشيدة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صادم وبالفيديو..المغربية والدة الفتاة التي تعرضت للتعنيف نهار رمضان بسبب الصاية بمارتيل تكشف حقائق خطيرة: ضربو ليا بنتي وقالوا الجهاد | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو..المغربية والدة الفتاة التي تعرضت للتعنيف نهار رمضان بسبب الصاية بمارتيل تكشف حقائق خطيرة: ضربو ليا بنتي وقالوا الجهاد

اعتقال نجل برلمانية وسط الرباط بعد تورطه في حادث خطير تحت تأثير الكحول في شهر رمضان | حوادث و حقوق

اعتقال نجل برلمانية وسط الرباط بعد تورطه في حادث خطير تحت تأثير الكحول في شهر رمضان

‎ ‎بالفيديو..فضيحة داخل مستشفى الغساني بفاس | حوادث و حقوق

‎ ‎بالفيديو..فضيحة داخل مستشفى الغساني بفاس

عاجل و بالصور:حافل للنقل العمومي تتعرض للتخريب بسبب ترمضينة أبناء درب كبير | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور:حافل للنقل العمومي تتعرض للتخريب بسبب ترمضينة أبناء درب كبير

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد بالفيديو.. اللوحات الالكترونية تدخل البرلمان المغربي | قنوات أخرى
منذ 5 ساعات

شاهد بالفيديو.. اللوحات الالكترونية تدخل البرلمان المغربي

بالفيديو شاهد 5 حوادث سفن تم تصويرها | قنوات أخرى

بالفيديو شاهد 5 حوادث ''سفن'' تم تصويرها

بالفيديو.. شاهد ناهد السباعي تنفعل عند رؤية رامز وتنهال بالضرب عليه | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد ناهد السباعي تنفعل عند رؤية رامز وتنهال بالضرب عليه

شاهد بالفيديو.. اتفاق جديد يعزز الشراكة القطرية مع شركة شل | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. اتفاق جديد يعزز الشراكة القطرية مع شركة شل

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير وبالفيديو.. شوفو ردة فعل الجزائرين بعد مشاهدة مغربي وسط شوارع الجزائر ومعرفة جنسيته | مجتمع
منذ 8 دقائق

مثير وبالفيديو.. شوفو ردة فعل الجزائرين بعد مشاهدة مغربي وسط شوارع الجزائر ومعرفة جنسيته

عاجل وبالصور..ارتفاع عدد قتلى البرج السكني بلندن | دولي

عاجل وبالصور..ارتفاع عدد قتلى البرج السكني بلندن

بالصورة.. هاكيفاش احتافلات سلمى رشيد بعيد ميلادها 23 داخل منزلها | ثقافة و فنون

بالصورة.. هاكيفاش احتافلات سلمى رشيد بعيد ميلادها 23 داخل منزلها

عاجل: بعد أزمتها مع دول الخليج..ضربة أخرى موجعة لقطر | دولي

عاجل: بعد أزمتها مع دول الخليج..ضربة أخرى موجعة لقطر

﻿ ﻿
اليوم 04:52 GMT

عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.