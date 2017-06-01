تصوير حلقة من حلقات برنامج ماستر شيف فوق سطح عمارة بشارع محمد الخامس بالبيضاء+فيديو ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، يوثق لحظة تصوير مشاهد إحدى حلقات برنامج ''ماستر شيف'' فوق سطح عمارة سكنية تقع على مستوى شارع محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.



"شوف تيفي"



توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو، يوثق لحظة تصوير مشاهد إحدى حلقات برنامج "ماستر شيف" فوق سطح عمارة سكنية تقع على مستوى شارع محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.



ويعتبر برنامج" ماستر شاف" الخاص بالطبخ، من بين أهم وأكثر البرامج الترفيهية متابعة على القناة الثانية "دوزيم"، وقد حصل خلال رمضان الجاري على نسبة مشاهدة محترمة، نظرا لمشاركة أبرز الوجوده المعروفة بالساحة الفنية بالمغرب ومن بينها دنيا بوطازوت وغاني والشاب الدوزي و ليلى الحديوي



