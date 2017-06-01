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عاجل..سقوط طائرة عسكرية جزائرية..وهذا عدد القتلى

بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 11:55 عاجل..سقوط طائرة عسكرية جزائرية..وهذا عدد القتلى | دولي
عاجل..سقوط طائرة عسكرية جزائرية..وهذا عدد القتلى
أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، يومه الأربعاء، عن سقوط مروحية عسكرية كان على متنها 3 أشخاص، تابعين للدرك الوطني، بضواحي مشرية التابعة لولاية النعامة بالجزائر.

"شوف تيفي"

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، يومه الأربعاء، عن سقوط مروحية عسكرية كان على متنها 3 أشخاص، تابعين للدرك الوطني، بضواحي مشرية التابعة لولاية النعامة بالجزائر.

وحسب موقع "النهار" الجزائري" فقد كشف بيان أن الحادث تسبب في وفاة اثنين من طاقم المروحية وإصابة الثالث بجروح بليغة.

وأكد ذات الموقع أن الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الوطني الشعبي، طالب بفتح تحقيق فوري من أجل معرفة ملابسات وأسباب الحادث.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الدرك الوطني ولاية النعامة النهار قايد صالح

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