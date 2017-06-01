صادم وبالفيديو..المغربية والدة الفتاة التي تعرضت للتعنيف نهار رمضان بسبب الصاية بمارتيل تكشف حقائق خطيرة: ضربو ليا بنتي وقالوا الجهاد ﻿

تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر سيدة مغربية وهي تصرح بأن ابنتها التي تحمل الجنسية الألمانية، تعرضت للضرب على يد مجموعة من الأشخاص نهار رمضان بمارتيل بسبب لباسها

"شوف تيفي"

تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر سيدة مغربية وهي تصرح بأن ابنتها التي تحمل الجنسية الألمانية، تعرضت للضرب على يد مجموعة من الأشخاص نهار رمضان بمارتيل بسبب لباسها وتناولها لمشروب "العصير.

وأوضحت المغربية أنها تفاجأت بمجموعة من الأشخاص وهم يتلفظون ببعض الكلمات مثل " الجهاد والمنكر"، يهاجمون ابنتها، ويقومون بتنعيفها، موضحة أنها تقدمت بشكاية للمصالح الأمنية، حيث تم التعرف إلى هوية أحد المعتدين.

وأكدت هذه المغربية لجوئها لسفارة ألمانيا وللصحافة في حال عجزت السلطات بمارتيل عن محاسبة المسؤولين في قضية الاعتداء على ابنتها.