حصري: التمساح ديال الكاميرا الخفية مشيتي فيها قْطع لواحد صبعو وها شنو وقع ﻿

شوف تيفي:
من حوادث الكاميرا الخفية التي تُعرض عبر القناة الثانية "دوزيم" خلال شهر رمضان،تعرض أحد التقنيين لعضة تمساح في أكبر حديقة بمدينة أكادير خاصة بالتماسيح.
و قال مصدر من داخل طاقم التصوير لـ" شوف تيفي"، إن من بين حوادث التصوير في الحديقة المذكورة، تعرض تقني لعضة تمساح صغير بُثر على إثرها أصبعه.
ومعلوم أن برنامج "مشيتي فيها 2" جاء في صدارة البرامج الخمس الأولى بعدد مشاهدين بلغ، 11 مليونا و233 ألفا بحصة مشاهدة بلغت 4, 77 في المائة.
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