مثير:شبكة قنوات مصرية جديدة تستعد للإطاحة بقنوات ''بي إن سبورت'' القطرية..وهذا هو صاحبها ﻿

أعلن ر جل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، عن خطة من أجل منافسة قناة ''بي إن سبورت'' القطرية، بعد القرار المشترك بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، لدعمها الإرهاب،



''شوف تيفي''



أعلن ر جل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، عن خطة من أجل منافسة قناة ''بي إن سبورت'' القطرية، بعد القرار المشترك بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، لدعمها الإرهاب، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية يومه الأربعاء.

وحسب موقع ''أخبارك'' المصري فإن من بين ما يوجد بخطة ابو هشيمة هو إطلاق قناة رياضية ''ON sport 2''، التي ستبدأ البث خلال شهر يوليو المُقبل، بالتزامن مع اقتراب موعد تغطية البطولات العربية للأندية، والتي تقام في الفترة من 22 يوليو حتى 5 غشت، والتي حصلت على حقوقها حصريا ''ON SPORT''.



وأوضح ذات الموقع أن تلك القناة، تأتي كتجربة من أجل الاستعداد لإطلاق مجموعة من القنوات الفضائية الخاصة بـ''ON SPORT''، بعد المنافسة على الحصول على الحقوق الحصرية لدوري أبطال إفريقيا وبعض الدوريات الأوربية في الموسم المقبل، لضرب القناة القطرية واقتصادها بعد قطع العلاقات.

ويجرى رجل الأعمال المصري المذكور مفاوضات مع مجموعة من المحليلين الذين عملوا بقناة ''بي إن سبورت'' ومن بينهم أحمد حسام ميدو.





