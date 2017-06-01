الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي ماكرون يناقشان أزمة الخليج ومكافحة الإرهاب ﻿

كشفت ''وكالة فرانس بريس، قبل قليل من يومه الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يتوجه اليوم الأربعاء إلى المغرب لعقد أول لقاء مع الملك محمد السادس، في زيارة سيتم التطرق خلالها خصوصا إلى

"شوف تيفي"

كشفت "وكالة فرانس بريس، قبل قليل من يومه الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يتوجه اليوم الأربعاء إلى المغرب لعقد أول لقاء مع الملك محمد السادس، في زيارة سيتم التطرق خلالها خصوصا إلى التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وأزمة الخليج.

وأوضحت الوكالة أن ماكرون الذي ترافقه زوجته بريجيت، سيصل إلى مطار الرباط عند الساعة الرابعة عصرا، حيث سيكون الملك محمد السادس في استقباله على أن يعقدا لاحقا لقاء ثنائيا ثم مع المستشارين.

وأكدت "فرانس بريس" أن ماكرون وزوجته مساء اليوم في إفطار يقيمه الملك محمد السادس على شرفهما في قصره في دار السلام قبل أن يغادرا صباح اليوم التالي للعودة الى باريس.

وأضافت الوكالة أن هذه الزيارة الأولى للرئيس الفرنسي إلى منطقة المغرب العربي، والثانية إلى إفريقيا منذ تنصيبه في مهامه "لها إطار شخصي لكي يتعارف الرئيس ماكرون والملك محمد السادس ويضعان أسس العلاقة الفرنسية المغربية".