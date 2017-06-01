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حريق برج لندن يسقط قتلى وجرحى

بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 11:08 حريق برج لندن يسقط قتلى وجرحى | دولي
حريق برج لندن يسقط قتلى وجرحى
خلف حريق هائل في برج سكني الذي يتألف من 24 طابقا في وسط لندن اليوم الأربعاء، مقتل عدد من الأشخاص وإصابة 50 شخصا على الأقل ومحاصرة بعض السكان أثناء نومهم.

"شوف تيفي"

 

خلف حريق هائل في برج سكني الذي يتألف من 24 طابقا في وسط لندن اليوم الأربعاء، مقتل عدد من الأشخاص وإصابة 50 شخصا على الأقل ومحاصرة بعض السكان أثناء نومهم.

وحسب وكالة "رويترز" البريطانية فقد غطت النيران الكثيفة جانبي المبنى في الوقت الذي كافح فيه 200 من رجال الإطفاء الحريق بمساعدة 40 عربة لساعات.

وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود في الهواء فوق لندن بعد ساعات من اندلاع الحريق في برج جرينفيل الذي يقطنه مئات الأشخاص.

وهرع السكان للفرار عبر الممرات المليئة بالدخان في البرج السكني بعد أن استيقظوا على رائحة الدخان. وقال البعض إن إنذار الحريق لم ينطلق.

وقال شهود إنهم شاهدوا سكانا محاصرين يصيحون طلبا للمساعدة من نوافذ الطوابق العليا لدى انتشار الحريق.



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المغرب شوف تيفي لندن السكان رجال الإطفاء

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