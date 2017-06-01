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إيداع برلماني ومستثمر السجن بسبب التلاعب ''بأموال'' تعاونية بأكادير

بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 05:15 إيداع برلماني ومستثمر السجن بسبب التلاعب بأموال تعاونية بأكادير | بوليتيك
إيداع برلماني ومستثمر السجن بسبب التلاعب ''بأموال'' تعاونية بأكادير
كشف مصدر مطلع، ''لشوف تيفي'' أنه تم إيداع برلماني سابق ومستثمر السجن المحلي بمدينة أيت ملول عشية الثلاثاء بقرار من وكيل الملك بمحكمة الإستئناف بمدينة أكادير بعد شكاية من رئيس تعاونية بالتلاعب في

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع، "لشوف تيفي" أنه تم إيداع برلماني سابق ومستثمر السجن المحلي بمدينة أيت ملول عشية الثلاثاء بقرار من وكيل الملك بمحكمة الإستئناف بمدينة أكادير بعد شكاية من رئيس تعاونية بالتلاعب في الممتلكات.

وأفاد ذات المصدر، أن رئيس تعاونية فلاحية ومستثمر في تلفيف الحوامض قاما بالتصرف في ممتلكات تعاونية خارج القانون والتلاعب بأموال التعاونية التي كان أحدهم رئيسها لكن إجتماعا تجديديا أطاح به من الرئاسة.

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التعاونية القانون البرلماني الرئيسشوف تيفي

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