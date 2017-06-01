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رسميا...الرميد يقصف إلياس العماري ويعلن انسحابه من المناظرة الوطنية حول الاوضاع بالحسيمة

بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 05:02 رسميا...الرميد يقصف إلياس العماري ويعلن انسحابه من المناظرة الوطنية حول الاوضاع بالحسيمة | بوليتيك
رسميا...الرميد يقصف إلياس العماري ويعلن انسحابه من المناظرة الوطنية حول الاوضاع بالحسيمة
أعلن المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قبل قليل عبر تدوينة على صفحته بالفايسبوك، انسحابه مم ''المناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة لنتحاور بكل هدوء لنتفق'' والتي دعت إليها لجنة بإشراف

شوف تيفي

أعلن المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قبل قليل عبر تدوينة على صفحته بالفايسبوك، انسحابه مم "المناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة لنتحاور بكل هدوء لنتفق" والتي دعت إليها لجنة بإشراف من رئيس مجلس جهة طنجة الحسيمة إلياس العماري.

وجاء قرار الانسحاب حسب تدوينة الرميد " بعد الخروج الاعلامي المدبر لإلياس العماري فقد اختار الخروج قبل يومين من تاريخ المناظرة التي دعى اليها جميع الفرقاء حول الحسيمة وقد كان عليه أن لايستبق أشغال المناظرة التي قررها دون تشاور مع أحد... كان عليه أن يؤجل خروجه الاعلامي الى مابعد المناظرة ليقدم نتائجها للناس .. واذا كان لابدمن الحديث العام قبل ذلك فليكن حديثا يمهد للمناظرة ويشجع على حضوها باعتبارها ستكون منبرا للنقاش البناء المثمر الذي يقدم ولايؤخر يصلح ولايفسد..."

وأضاف وزير الدولة والرجل الثاني في الحكومة موضحا سبب غيابه عن المناظرة" أما وأن صاحبنا قرر أن يحسم النقاش قبل أن يبدأ في مناظرته ويتهم الحكومة وكافة المؤسسات بكل النعوت التي أمكن له اطلاقها ويقوم بتبخيس كل شيء في محاولة يائسة لرد الاعتبار لشخصه وحزبه ولو على حساب كل شيء فإني أتساءل ما الجدوى من حضور مناظرته.."

وحسب الرميد "لذلك فإني من بعيد أقول لك السي إلياس.. بعد الذي سمعت منك في برنامج ضيف الأولى سجلني غائبا عن مناظرتك ليوم الجمعة 16 يونيو... وإلى اللقاء في مناظرة أخرى تحسن التحضير لها على الأقل باحترام ضيوفك الذين استدعيتهم وأنا واحد منهم بأن تحتفظ لنفسك بما تريد أن تقوله إلى غاية انعقادها وتواجههم بشكل مباشر وتكون لهم فرصة الرد وليقف الجميع على الحقيقة ... حقيقة مآل المشاريع المبرمجة وحقيقة أوجه التقصير في الإنجاز وحقيقة المسؤولين عن كل تأخير ... أما القصف العشوائي للجميع وبكافة الاتهامات التي تتوعد عليها من تريد أن تناظرهم بالسجن فإنه يحسنه كل ضعيف ولاحاجة بعده لأي مناظرة".

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