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عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو | دولي

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عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو

بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 04:52 عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو | دولي
عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو
اندلع حريق كبير في منطقة لانكستر ويست في لندن يومه الأربعاء، وهرع إليه أكثر من 200 إطفائي و40 سيارة إطفاء، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز قبل قليل.

''شوف تيفي''

اندلع حريق كبير في منطقة لانكستر ويست في لندن يومه الأربعاء، وهرع إليه أكثر من 200 إطفائي و40 سيارة إطفاء، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز قبل قليل.

وحسب الوكالة البريطانية فإن شخصين على الأقل أصيبا في الحريق الذي نشب في برج غرينفيل المكون من 27 طابقا.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحريق بعنوان يشير إلى أن مغاربة من بين سكان هذا البرج المكون من 27 طابقا، إلا أن وسائل إعلام بريطانية وإلى حدود الساعة لم تكشف عن جنسيات ساكني هذا البرج.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي برج لندن الحريق

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عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو | دولي

عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو

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اليوم 04:52 GMT

عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو

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