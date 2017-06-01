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المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

مشروع ''البرلمان الإلكتروني'' يهدف إلى تعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام والتواصل في جميع أشغال المجلس

بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 04:21 مشروع البرلمان الإلكتروني يهدف إلى تعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام والتواصل في جميع أشغال المجلس | بووز
مشروع ''البرلمان الإلكتروني'' يهدف إلى تعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام والتواصل في جميع أشغال المجلس
مشروع ''البرلمان الإلكتروني'' يهدف إلى تعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام والتواصل في جميع أشغال المجلس

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مشروع البرلمان الإلكتروني يهدف إلى تعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام والتواصل في جميع أشغال المجلس

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