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عاجل ... جلسة محاكمة 32 معتقلا بالمحكمة الإيتدائية بالحسيمة لازالت متواصلة إلى حدود اللحظة

بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 04:08 عاجل ... جلسة محاكمة 32 معتقلا بالمحكمة الإيتدائية بالحسيمة لازالت متواصلة إلى حدود اللحظة | بوليتيك
عاجل ... جلسة محاكمة 32 معتقلا بالمحكمة الإيتدائية بالحسيمة لازالت متواصلة إلى حدود اللحظة
صرح ''محمد زيان'' العضو بهيئة الدفاع عن معتقلي ''حراك-الحسيمة'' من مقر المحكمة الإبتدائية للمدينة، أن جلسة محاكمة 32 معتقلا مازالت متواصلة لحدود هذه اللحظات، مؤكدا أنه تم توقيف الجلسة لساعة واحدة قصد

شوف تيفي

صرح ''محمد زيان'' العضو بهيئة الدفاع عن معتقلي ''حراك-الحسيمة'' من مقر المحكمة الإبتدائية للمدينة، أن جلسة محاكمة 32 معتقلا مازالت متواصلة لحدود هذه اللحظات، مؤكدا أنه تم توقيف الجلسة لساعة واحدة قصد ''شرب القهوة'' والعودة لاستكمال جلسة المحاكمة.

وأضاف محمد زيان ''لشوف تيفي'' قبل قليل، أن ستة من المعتقلين البالغ عددهم 32 شخصا، يتابعون في حالة سراح، وأن أهم التهم التي يحاكم بها المعتقلون ''هي إضرام النار، ورمي القوات العمومية بالحجارة والتظاهر...''.

وكشف ذات المصدر أن عدد المعتقلين حول احتجاجات الحسيمة يبلغ 200 شخصا تقريبا سواء المعتقلون بالحسيمة أو خارجها، كما أنه تم صباح اليوم تأجيل جلسة محاكمة مجموعة أخرى تتشكل من 7 معتقلين إلى غاية 20 يونيو الجاري.

‫شوف تيفي

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زيان الحجارة المعتقلين السراح شوف تيفي

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