 وهاذ الشي اللي بقا: موضة جديدة..مايو نسائي بصدر رجالي مشعر +فيديو وصور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مشروع البرلمان الإلكتروني يهدف إلى تعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام والتواصل في جميع أشغال المجلس | بووز

مشروع ''البرلمان الإلكتروني'' يهدف إلى تعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام والتواصل في جميع أشغال

عاجل ... جلسة محاكمة 32 معتقلا بالمحكمة الإيتدائية بالحسيمة لازالت متواصلة إلى حدود اللحظة | بوليتيك

عاجل ... جلسة محاكمة 32 معتقلا بالمحكمة الإيتدائية بالحسيمة لازالت متواصلة إلى حدود اللحظة

وهاذ الشي اللي بقا: موضة جديدة..مايو نسائي بصدر رجالي مشعر +فيديو وصور | مجتمع

وهاذ الشي اللي بقا: موضة جديدة..مايو نسائي بصدر رجالي مشعر +فيديو وصور

فيديو جد خطير..شفار شدوه صحاب شرع اليد في المغرب ربطوه في شجرة..وها شنو وقع | مجتمع

فيديو جد خطير..شفار شدوه صحاب شرع اليد في المغرب ربطوه في شجرة..وها شنو وقع

اعتقال نجل برلمانية وسط الرباط بعد تورطه في حادث خطير تحت تأثير الكحول في شهر رمضان | حوادث و حقوق

اعتقال نجل برلمانية وسط الرباط بعد تورطه في حادث خطير تحت تأثير الكحول في شهر رمضان

‎ ‎بالفيديو..فضيحة داخل مستشفى الغساني بفاس | حوادث و حقوق

‎ ‎بالفيديو..فضيحة داخل مستشفى الغساني بفاس

بسبب أزمة الخليج ..الفنانة أحلام مُهددة بالترحيل من الإمارات بسبب زوجها القطري | ثقافة و فنون

بسبب أزمة الخليج ..الفنانة أحلام مُهددة بالترحيل من الإمارات بسبب زوجها القطري

بالصورة: بعد عودتها لأحضان والدتها.. هذا ما قامت به حلا الترك | ثقافة و فنون

بالصورة: بعد عودتها لأحضان والدتها.. هذا ما قامت به حلا الترك

إلياس العماري يقصف نبيل بن عبد الله ويشببه بالوزير العراقي الصحاف | بوليتيك

إلياس العماري يقصف نبيل بن عبد الله ويشببه '' بالوزير العراقي الصحاف''

المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

وهاذ الشي اللي بقا: موضة جديدة..مايو نسائي بصدر رجالي مشعر +فيديو وصور

بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 03:43 وهاذ الشي اللي بقا: موضة جديدة..مايو نسائي بصدر رجالي مشعر +فيديو وصور | مجتمع
وهاذ الشي اللي بقا: موضة جديدة..مايو نسائي بصدر رجالي مشعر +فيديو وصور
عرضت شركة أمريكية اللباس النسائي الجديد الخاص بالسباحة والذي أطلق عليه اسم ''الصدر المثير''، وهو اللباس الذي أثار دهشة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

''شوف تيفي''

عرضت شركة أمريكية اللباس النسائي الجديد الخاص بالسباحة والذي أطلق عليه اسم ''الصدر المثير''، وهو اللباس الذي أثار دهشة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب وكالة ''سبوتنيك'' الروسية فقد أصدرت شركة أمريكية ''بيلوفد شيرتس''، أخيرا، ملابس سباحة نسائية مع طباعة رجولية ذات صدر مشعر.

وأطلقت الشركة على المايوه الجديد اسم ''سيكسي تشيست ''، ومعناه ''الصدر المثير''، وهو متوفر بعدة ألوان، ويمكن شرائه بـ45 دولار.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي اللباس النسائي طباعة رجولية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فيديو جد خطير..شفار شدوه صحاب شرع اليد في المغرب ربطوه في شجرة..وها شنو وقع | مجتمع

فيديو جد خطير..شفار شدوه صحاب شرع اليد في المغرب ربطوه في شجرة..وها شنو وقع

سابقة.. اعتماد تقنية التصحيح الإلكتروني لورقة التحرير في امتحانات الباكالوريا | مجتمع

سابقة.. اعتماد تقنية التصحيح الإلكتروني لورقة التحرير في امتحانات الباكالوريا

هذا ما قرره الأمن بخصوص قيام أصحاب شرع اليد بالاعتداء على فتاة ترتدي صاية بمارتيل في رمضان | مجتمع

هذا ما قرره الأمن بخصوص قيام أصحاب شرع اليد بالاعتداء على فتاة ترتدي ''صاية'' بمارتيل في رمضان

حضيو ديوركم .. هادشي وقع في مراكش عصابة خطيرة تقوم بمخططها الإجرامي مع آذان المغرب (شاهد الفيديو) | مجتمع

حضيو ديوركم .. هادشي وقع في مراكش عصابة خطيرة تقوم بمخططها الإجرامي مع آذان المغرب (شاهد الفيديو)

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 14 يونيو 2017 | الطقس
منذ 24 دقيقة

أحوال الطقس : 14 يونيو 2017

شوف الصحافة : الداودي يحقق مع موزعي المحروقات‎ | شوف الصحافة

شوف الصحافة : الداودي يحقق مع موزعي المحروقات‎

البطلة و الوزيرة السابقة:نوال المتوكل مُتأثرة بلقاء أبطال المغرب بالرباط | بــووز

البطلة و الوزيرة السابقة:نوال المتوكل مُتأثرة بلقاء أبطال المغرب بالرباط

الوكالة الوطنية للتشغيل تُوقع اتفاقية شراكة مع صندوق الوطني للضمان الإجتماعي للنهوض بالقطاع لفائدة المقاولين و الأجراء بحضور وزير الشغل بالبيضاء | بــووز

الوكالة الوطنية للتشغيل تُوقع اتفاقية شراكة مع صندوق الوطني للضمان الإجتماعي للنهوض بالقطاع لفائدة المقاولين و الأجراء بحضور وزير الشغل بالبيضاء

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مشروع البرلمان الإلكتروني يهدف إلى تعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام والتواصل في جميع أشغال المجلس | بووز
منذ 8 دقائق

مشروع ''البرلمان الإلكتروني'' يهدف إلى تعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام والتواصل في جميع أشغال

عاجل ... جلسة محاكمة 32 معتقلا بالمحكمة الإيتدائية بالحسيمة لازالت متواصلة إلى حدود اللحظة | بوليتيك

عاجل ... جلسة محاكمة 32 معتقلا بالمحكمة الإيتدائية بالحسيمة لازالت متواصلة إلى حدود اللحظة

وهاذ الشي اللي بقا: موضة جديدة..مايو نسائي بصدر رجالي مشعر +فيديو وصور | مجتمع

وهاذ الشي اللي بقا: موضة جديدة..مايو نسائي بصدر رجالي مشعر +فيديو وصور

فيديو جد خطير..شفار شدوه صحاب شرع اليد في المغرب ربطوه في شجرة..وها شنو وقع | مجتمع

فيديو جد خطير..شفار شدوه صحاب شرع اليد في المغرب ربطوه في شجرة..وها شنو وقع

﻿ ﻿
اليوم 04:08 GMT

عاجل ... جلسة محاكمة 32 معتقلا بالمحكمة الإيتدائية بالحسيمة لازالت متواصلة إلى حدود اللحظة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.