وهاذ الشي اللي بقا: موضة جديدة..مايو نسائي بصدر رجالي مشعر +فيديو وصور ﻿

عرضت شركة أمريكية اللباس النسائي الجديد الخاص بالسباحة والذي أطلق عليه اسم ''الصدر المثير''، وهو اللباس الذي أثار دهشة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

''شوف تيفي''

عرضت شركة أمريكية اللباس النسائي الجديد الخاص بالسباحة والذي أطلق عليه اسم ''الصدر المثير''، وهو اللباس الذي أثار دهشة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب وكالة ''سبوتنيك'' الروسية فقد أصدرت شركة أمريكية ''بيلوفد شيرتس''، أخيرا، ملابس سباحة نسائية مع طباعة رجولية ذات صدر مشعر.

وأطلقت الشركة على المايوه الجديد اسم ''سيكسي تشيست ''، ومعناه ''الصدر المثير''، وهو متوفر بعدة ألوان، ويمكن شرائه بـ45 دولار.