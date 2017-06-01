فيديو جد خطير..شفار شدوه صحاب شرع اليد في المغرب ربطوه في شجرة..وها شنو وقع ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، مقطع فيديو جد خطير، يظهر لحظة قيام مجموعة من الأشخاص بتعنيف شاب تم ضبطه متلبسا بمحاولة سرقة فتاة تبلغ من العمر 15 سنة في إحدى المدن

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، مقطع فيديو جد خطير، يظهر لحظة قيام مجموعة من الأشخاص بتعنيف شاب تم ضبطه متلبسا بمحاولة سرقة فتاة تبلغ من العمر 15 سنة في إحدى المدن المغربية.

ويوثق هذا الفيديو المثير الذي تبلغ مدته دقيقة ونصف، لحظة قيام مواطنين بإيقاف الشاب، وربطه مع جدع شجرة بواسطة حبل، قبل تدخل رجل شرطة الذي قام بفكه بالرغم من احتجاج بعض المتواجدين بعين المكان والذين استنكروا اعتراض اللص لسبيل الفتاة.

تجدر الإشارة إلى أن ''صحاب شرع اليد''، قاموا أخيرا بتعنيف لص بمدينة طنجة، ما أسفر عن مقتله بعد أن أصيب بطعنة قاتلة، كانت كفيلة بإنهاء حياته.