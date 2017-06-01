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اعتقال نجل برلمانية وسط الرباط بعد تورطه في حادث خطير تحت تأثير الكحول في شهر رمضان

بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 02:30 اعتقال نجل برلمانية وسط الرباط بعد تورطه في حادث خطير تحت تأثير الكحول في شهر رمضان | حوادث و حقوق
اعتقال نجل برلمانية وسط الرباط بعد تورطه في حادث خطير تحت تأثير الكحول في شهر رمضان
تسبب نجل برلمانية في فضيحة جديدة بمدينة الرباط بعد أن تورط أمس الإثنين في حادثة سير خطيرة بشارع الحسن الثاني حيث كان تحت تأثير المشروبات الكحولية والمخدرات في شهر الصيام ما فرض وضعه رهن الحراسة

شوف تيفي

تسبب نجل برلمانية في فضيحة جديدة بمدينة الرباط بعد أن تورط أمس الإثنين في حادثة سير خطيرة بشارع الحسن الثاني حيث كان تحت تأثير المشروبات الكحولية والمخدرات في شهر الصيام ما فرض وضعه رهن الحراسة النظرية بتعليمات من وكيل الملك في انتظار التحقيق معه.

وعلمت يومية المساء في عددها ليوم غد الأربعاء أن وكيل الملك أمر بتمديد الحراسة النظرية في حق المتهم قبل عرضه على قاضي التحقيق من أجل متابعته بالمنسوب إليه بعد التوصل بنتائج الأبحاث التي باشرها المصالح الأمنية.

وأضافت المصادر ذاتها أن نجل البرلمانية كان عائدا من سهرة ليلية بالهرهورة على متن سيارة رباعية الدفع رفقة فتاتين قبل أن يفقد الأخير السيطرة على مقود السيارة وذلك بسبب السرعة المفرطة، مما جعل عربته تنحرف عن مسارها وتصطدم بحواجز حديدية مخصصة للراجلين على مستوى شارع الحسن الثاني وهو الأمر الذي مكن من تجنب كارثة كادت أن تحصد أرواح ضحايا أبرياء بعد أن علقت السيارة فوق الحاجز.

 

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نجل برلمانية الرباط حادث خطير الكحول

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