‎ ‎بالفيديو..فضيحة داخل مستشفى الغساني بفاس ﻿

نشرت صفحات فايسبوكية مغربية، بداية الأسبوع الجاري، مقطع فيديو، التقط تفاصيله مواطن بواسطة هاتفه النقال، خلال تجوله بمستشفى الغساني بمدينة فاس، حيث عبر عن غضبه واستيائه الشديد بسبب غياب الأطباء

''شوف تيفي''

نشرت صفحات فايسبوكية مغربية، بداية الأسبوع الجاري، مقطع فيديو، التقط تفاصيله مواطن بواسطة هاتفه النقال، خلال تجوله بمستشفى الغساني بمدينة فاس، حيث عبر عن غضبه واستيائه الشديد بسبب غياب الأطباء والممرضين .

وأوضح صاحب الفيديو أن العديد من المرضى، عبروا عن دهشتهم الكبيرة بسبب غياب الأطباء، واصفا ما وثقته كاميرا هاتفه النقال بالفضيحة.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث طالب العديد منهم وزير الصحة الحسين الوردي بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات هذا الفيديو وما تضمنه، بينما استغل آخرون الفرصة للإشارة إلى الوضع المزري لبعض المستشفيات العمومية وتهاون بعض الأطر الطبية في القيام بالواجب المهني.