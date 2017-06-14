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بسبب أزمة الخليج ..الفنانة أحلام مُهددة بالترحيل من الإمارات بسبب زوجها القطري

بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 02:00 بسبب أزمة الخليج ..الفنانة أحلام مُهددة بالترحيل من الإمارات بسبب زوجها القطري | ثقافة و فنون
بسبب أزمة الخليج ..الفنانة أحلام مُهددة بالترحيل من الإمارات بسبب زوجها القطري
في إطار الأزمة الخليجية بين محور الإمارات السعودية ومصر والبحرين ودولة قطر، نشر مبارك الهاجري زوج الفنانة الإماراتية أحلام الشمسي عبر حسابه الرسمي على تطبيق الإنستغرام تدوينة مرفوقة بصورة لأمير

شوف تيفي

في إطار الأزمة الخليجية بين محور الإمارات السعودية ومصر والبحرين ودولة قطر، نشر مبارك الهاجري زوج الفنانة الإماراتية أحلام الشمسي عبر حسابه الرسمي على تطبيق الإنستغرام تدوينة مرفوقة بصورة لأمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة ال ثاني كتب فيها « الله الوطن الأمير..من كان الله معه فما فقد أحداً ومن كان الله عليه فما بقي له أحد ».

في السياق، شن إعلامي لبناني يدعى إيلي باسل هجوما على الفنانة أحلام وزوجها مبارك مباشرة بعد تدوينة الأخير على صفحته الرسمية قائلا « السلطات أُمهلت أحلام هي وزوجها 48 ساعة فقط لمغادرة الإمارات اللهم لا شماتة».

وكان السلطات الإماراتية أنذرت في وقت سابق الفنانة الإماراتية أحلام وزوجها الرجل الأعمال القطري

مبارك الهاجري وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة أراضيها بسبب التدوينة المذكورة.

تجدر الإشارة، إلى أنه ولحدود الساعة، لم تعلق الفنانة أحلام عن خبر ترحيلها رفقة زوجها القطري من الإمارات. 

 

‫شوف تيفي

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ثقافة وفنون الفنانة أحلام زوجها الإمارات شوف تيفي

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