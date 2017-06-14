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بالصورة: بعد عودتها لأحضان والدتها.. هذا ما قامت به حلا الترك

بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 01:23 بالصورة: بعد عودتها لأحضان والدتها.. هذا ما قامت به حلا الترك | ثقافة و فنون
بالصورة: بعد عودتها لأحضان والدتها.. هذا ما قامت به حلا الترك
قررت مؤخرا المغنية الشابة حلا الترك ابنة محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا باطما حذف جميع صورها بحسابها الرسمي على تطبيق الإنستغرام.

شوف تيفي

قررت مؤخرا المغنية الشابة حلا الترك ابنة محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا باطما حذف جميع صورها بحسابها الرسمي على تطبيق الإنستغرام.

وفور حذفها لصورها على الإنستغرام حمل متتبعي حلا الترك مسؤولية ذلك لوالدتها منى الصابر خصوصا بعد عودتها لحضن الأخيرة بقرار من المحكمة.

هذا وأكد في وقت سابق والد حلا الترك أن حساب ابنته على الإنستغرام تعرض للقرصنة من طرف مجهولين حيث سبق لهم وأن هددوا عبر الصفحة الرسمية لحلا أن يفضحوا الظلم الذي تعرضت له الأخيرة على يد والدها محمد الترك وزوجته المغربية دنيا باطما.

 

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ثقافة وفنون شوف تيفي حلا الترك

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