إلياس العماري يقصف نبيل بن عبد الله ويشببه '' بالوزير العراقي الصحاف'' ﻿

هاجم إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قبل قليل من يومه الثلاثاء، الوزير نبيل بن عبد الله، مصرحا بأن ساكنة الحسيمة تطلق عليه إسم ''الوزير العراقي السابق محمد سعيد الصحاف'' منذ

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هاجم إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قبل قليل من يومه الثلاثاء، الوزير نبيل بن عبد الله، مصرحا بأن ساكنة الحسيمة تطلق عليه إسم ''الوزير العراقي السابق محمد سعيد الصحاف'' منذ الزلزال الأخير الذي ضرب إقليم الحسيمة.



وذكر إلياس العماري نبيل بن عبد الله بالإسم، بعد الخرجة الإعلامية الأخيرة لوزير السكنى وسياسة المدينة والتعمير وإعداد التراب الوطني التي قال فيها ''بأن إلياس العماري جزء من المشكل الذي يقع في الحسيمة ولا يمكنه أن يكون جزءا من الحل''، حيث صرح العماري بأنه يعرف بن عبد الله جيدا قبل إستوزاره وبعد المناصب الجديدة.



وكشف إلياس العماري قبل قليل، من خلال بلاطو برنامج ضيف الأولى، أن وزيري حزب التقدم والإشتراكية ''نبيل بن عبد الله'' و''الحسين الوردي'' لم يقوما بواجبهما بصفتهما الحكومية في برنامج ''منارة المتوسط'' الذي وقع أمام الملك محمد السادس بالحسيمة سنة 2015.