عاجل و بالصور:حافل للنقل العمومي تتعرض للتخريب بسبب ترمضينة أبناء درب كبير ﻿

شوف تيفي:م غ/ك ع
عاش سائق حافلة للنقل العمومي رقم 20 على مستوى منطقة درب كبير الرعب اليوم الثلاثاء،دقائق قبل موعد الإفطار،سبب دخول سائقها في نقاش مع أبناء الحي المذكور بالدارالبيضاء
و حسب ما عاينت ''شوف تيفي'' قبل موعد الإفطار،خرب مجموعة من أبناء حي درب كبير الحافلة مكسرين نوافدها بالحجارة و العصي بسبب دخول ابن حيّهم في نقاش مع سائق الحافلة.
و قد حلت العناصر الأمنية بعين المكان فيما لاذ المًخربون بالفرار،و قد تم فتح تحقيق في الموضوع.
سنوافيكم بعد قليل بفيديو الواقعة...
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