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عاجل و بالصور:حافل للنقل العمومي تتعرض للتخريب بسبب ترمضينة أبناء درب كبير

بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 01:02 عاجل و بالصور:حافل للنقل العمومي تتعرض للتخريب بسبب ترمضينة أبناء درب كبير | حوادث و حقوق
عاجل و بالصور:حافل للنقل العمومي تتعرض للتخريب بسبب ترمضينة أبناء درب كبير
عاش سائق حافلة للنقل العمومي رقم 20 على مستوى منطقة درب كبير الرعب اليوم الثلاثاء،دقائق قبل موعد الإفطار،سبب دخول سائقها في نقاش مع أبناء الحي المذكور بالدارالبيضاء

شوف تيفي:م غ/ك ع

عاش سائق حافلة للنقل العمومي رقم 20 على مستوى منطقة درب كبير الرعب اليوم الثلاثاء،دقائق قبل موعد الإفطار،سبب دخول سائقها في نقاش مع أبناء الحي المذكور بالدارالبيضاء

و حسب ما عاينت ''شوف تيفي'' قبل موعد الإفطار،خرب مجموعة من أبناء حي درب كبير الحافلة مكسرين نوافدها بالحجارة و العصي بسبب دخول ابن حيّهم في نقاش مع سائق الحافلة.

و قد حلت العناصر الأمنية بعين المكان فيما لاذ المًخربون بالفرار،و قد تم فتح تحقيق في الموضوع.

سنوافيكم بعد قليل بفيديو الواقعة... 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب درب كبير طوبيس النقل تخريب

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