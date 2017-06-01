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عاجـــــل ورسميا:الرئيس الفرنسي الجديد و مُعلمته يحلان بالقصر الملكي بالرباط

بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 00:58 عاجـــــل ورسميا:الرئيس الفرنسي الجديد و مُعلمته يحلان بالقصر الملكي بالرباط | بوليتيك
عاجـــــل ورسميا:الرئيس الفرنسي الجديد و مُعلمته يحلان بالقصر الملكي بالرباط
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة ، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بدعوة كريمة من الملك محمد السادس سيقوم فخامة السيد إمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وحرمه السيدة بريجيت ماكرون،

شوف تيفي:

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة ، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بدعوة كريمة من الملك محمد السادس سيقوم فخامة السيد إمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وحرمه السيدة بريجيت ماكرون، بزيارة صداقة وعمل للمملكة المغربية غدا الأربعاء وبعد غد الخميس.

وبهذه المناسبة، سيجري الملك محمد السادس، مباحثات رسمية مع ضيفه الكبير.

وتعكس هذه الزيارة عمق العلاقات الثنائية القائمة على شراكة راسخة وقوية، بفضل
الإرادة المشتركة لتوطيد الروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع البلدين''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الملك ماكرون زيارة الرباط

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