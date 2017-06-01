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عاجــــل.. زلزال يهز الجزائر

بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 00:53 عاجــــل.. زلزال يهز الجزائر | دولي
عاجــــل.. زلزال يهز الجزائر
سجلت اليوم الثلاثاء في حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا هزة أرضية بلغت شدتها 3.7 درجات على سلم ريشتر بولاية وهران حسب ما أفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

شوف تيفي

 

سجلت اليوم الثلاثاء في حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا هزة أرضية بلغت شدتها 3.7 درجات على سلم ريشتر بولاية وهران حسب ما أفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

هذا وأضاف المصدر ذاته أن مركز الهزة حُدد على بعد 26 كلم بشمال وهران بالبحر.

وقد شعر سكان مدينة وهران بالهزة الأرضية التي ضربت مدينتهم هذه الليلة، وقد أوضح مركز رصد الزلازل أنه ولحس الحظ لم يخلف الزلزال أية خسائر في الأرواح.

 

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زلزال يهز الجزائر

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